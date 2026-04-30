Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджмент

Бывший хавбек «Спартака» Попов хотел бы стать спортивным директором

сегодня, 13:51

Экс-полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился своими планами на будущее.

Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к «Атлетику» из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, всё знать и быть полезным клубу.

Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»

В принципе, всё возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но всё покажет время.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 14:36, ред.
Многие из тех, кто не ушли в крипту, всё ещё хотят стать директорами, банкирами и айтишниками :) Доменная печь, заводской станок и комбайн мало кому снятся...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:54
" Я б директором пошёл - пусть меня научат!"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 