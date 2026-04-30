Бывший хавбек «Спартака» Попов хотел бы стать спортивным директором

Экс-полузащитник московского «Спартака» поделился своими планами на будущее.

Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к «Атлетику» из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, всё знать и быть полезным клубу.

Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»

В принципе, всё возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но всё покажет время.