Семак: «ЦСКА проведёт матч с „Зенитом“ на максимуме своих возможностей»

сегодня, 14:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.05.2026 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Я думаю, что они [ЦСКА] прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения — команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, матчи против «Зенита» — это для всех дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего и ради кого играть. Не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей.

artem saribekyan 1
сегодня в 16:57
А откуда Семака знать ответ на вопрос о ЦСКА?
Молодец стелить или уже что-то знает?
Вопрос сам по себе неуместный...
armeez59
сегодня в 16:25
Вопрос тут только один. Станут ли армейцы упираться в ничего не даюшем им в плане турнирного положения матче с Зенитом. 6 мая будет более значимая кубковая игра. Тем более что время на отдых и подготовку у них будет на сутки меньше чем у Спартака. Можно и молодёжь потренировать)))
Red blu
сегодня в 15:13
Кадровые проблемы у армейцев очень серьезные, а ведь нужно грамотно распределить силы между двумя матчами 2 и 6 мая.
112910415
сегодня в 15:04
они -да !
lotsman
сегодня в 15:01
То, что ЦСКА проведёт матч на максимуме своих возможностей, это и ежу понятно. И это их дело, не надо об этом рассуждать. Ты лучше расскажи нам, болельщикам, как команда будет проводить этот матч. Что нам, болельщикам, ждать от вашего настроя на этот матч?
Для Зенита этот матч архиважный. Проиграете и Краснодар с вероятностью 99,8% станет чемпионом, поскольку я не думаю, что Быки не выиграют у Акрона.
Хотелось бы знать, каков ваш настрой на этот матч.
Jeck Denielse
сегодня в 14:59
После такого названия ветки возникает невольный вопрос : "А Вы?"
На 1/4 максимума ???....как обычно....
Jeck Denielse
сегодня в 14:38, ред.
Лишь бы судья Инал Танашев провёл его не на максимуме своих фантазий........
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aiz27 (раскрыть)
сегодня в 14:34
Здравствуйте. Исправили дату и время матча.
particular
сегодня в 14:33, ред.
Не хотелось бы, что бы "максимум возможностей" ЦСКА по завершению поединка превратился в итоговый минимум... ЦСКА - надо!
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:24
Когда уже своих заставишь играть на максимуме возможностей?
Гость
