Семак: «ЦСКА проведёт матч с „Зенитом“ на максимуме своих возможностей»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА .

Я думаю, что они [ ЦСКА ] прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения — команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, матчи против «Зенита» — это для всех дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего и ради кого играть. Не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей.