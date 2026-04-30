Артета оценил ничейный результат в матче с «Атлетико» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра, прошедшая в Мадриде, завершилась вничью со счётом 1:1.

Какая атмосфера для игры в футбол! Стадион, страсть, с которой болельщики поддерживали команду, были непревзойдёнными.

Думаю, мы отлично провели игру. Знали, что у них будут моменты доминирования, и в полуфинале Лиги чемпионов на этом стадионе было очень сложно. Я видел, как многие большие команды здесь проигрывали. В тот момент, когда [«Атлетико»] набирает ход, у них появляется импульс и энергия, они становятся действительно опасными.

Это не тот результат, которого мы хотели, но хорошо то, что нам предстоит сыграть ответный матч дома перед нашими болельщиками, и если выиграем, у нас будет шанс выйти в финал.