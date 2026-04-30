FourFourTwo включил матч ПСЖ — «Бавария» в число 25 лучших в истории ЛЧ

сегодня, 14:53

Сайт FourFourTwo обновил рейтинг 25 лучших матчей за всю историю Лиги чемпионов.

В их число включён первый поединок 1/2 финала между ПСЖ и «Баварией» в этом сезоне, прошедший 28 апреля и завершившийся победой парижского клуба со счётом 5:4. Эта игра стала самой результативной в полуфинальной стадии в истории ЛЧ . В рейтинге FourFourTwo встреча занимает 22-е место.

Первую строчку в рейтинге занимает матч «Милан» — «Ливерпуль» (3:3), прошедший в сезоне 2004/05.