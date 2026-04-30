FourFourTwo включил матч ПСЖ — «Бавария» в число 25 лучших в истории ЛЧ

сегодня, 14:53
ПСЖ 5 : 4 Бавария

Сайт FourFourTwo обновил рейтинг 25 лучших матчей за всю историю Лиги чемпионов.

В их число включён первый поединок 1/2 финала между ПСЖ и «Баварией» в этом сезоне, прошедший 28 апреля и завершившийся победой парижского клуба со счётом 5:4. Эта игра стала самой результативной в полуфинальной стадии в истории ЛЧ. В рейтинге FourFourTwo встреча занимает 22-е место.

Первую строчку в рейтинге занимает матч «Милан» — «Ливерпуль» (3:3), прошедший в сезоне 2004/05.

Перевод с fourfourtwo.com Фото: Сайт УЕФА
la-respect0
la-respect0
сегодня в 16:06
Матч года ).Хотя тут старперы горе-аналитики считают иначе
112910415
112910415
сегодня в 15:26
дело вкуса,конечно
Agamaga005
Agamaga005 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:15
Написано же кто на первой строчке. Да и без этого даже понятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:01
Ух ты......
А лидер ???
Какой нибудь матч со счётом 14:17
Гость
