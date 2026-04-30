В голландском футболе возникли проблемы из-за двойного гражданства

1777552386

сегодня, 15:33

В чемпионате Нидерландов возникли проблемы, связанные с двойным гражданством.

Сообщается, что в «паспортном скандале» оказались замешаны 25 игроков. Дело в том, что ряд местных футболистов, имеющих индонезийские, суринамские и кабовердийские корни, согласились представлять на международном уровне данные страны, не зная, к каким последствиям это может привести.

Согласно законодательству Нидерландов, гражданство автоматически утрачивается при добровольном получении другого паспорта. Кроме того, в Индонезии также запрещено двойное гражданство. Это сделало таких игроков, как, например, защитник «Гоу Эхед Иглс» Дин Джеймс, который принял предложение Индонезии о выступлении за сборную в марте 2025 года, — не входящими в ЕС , а значит, им требовалось разрешение на работу для игры в Нидерландах.

Для получения разрешения на работу футболист должен соответствовать определённым критериям. В голландском футболе наиболее распространённый способ для игроков старше 21 года — это зарплата в размере 608 000 евро или более в год. Для игроков младше — примерно половина этой суммы. Таким образом, группа футболистов осталась без необходимого разрешения из-за несоответствия данным условиям.

Некоторые клубы уже знали о проблеме. Вратарь «Аякса» Маартен Паес родился в Нидерландах и дебютировал за сборную Индонезии в 2024 году. Когда Паес перешёл из «Далласа» в «Аякс» 2 февраля 2026-го, клуб, по совету своих юристов, отнёсся к нему не как к гражданину ЕС и подал заявку на получение разрешения на работу и вида на жительство. Ему пришлось ждать до 21 февраля, чтобы дебютировать за новую команду. При этом на более низком уровне с юридическими знаниями есть проблемы.

После возвращения игроков с матчей за сборные в конце марта этого года некоторые клубы временно отстранили тех, кто вызывал у них опасения.

Нескольким суринамским игрокам разрешили вернуться к тренировкам перед 29-м туром, и они смогли сыграть в начале апреля. В большинстве случаев они получили в паспортах штамп от IND (службы иммиграции и натурализации). Те, у кого в Нидерландах есть супруг или дети, могут подать заявление на получение так называемого «штампа ЕС » в ожидании разрешения на проживание и работу. Эта виза позволяет им работать в обычном режиме. Многие другие вернулись 11-12 апреля.

Недавно клуб «НАК Бреда», проигравший «Гоу Эхед Иглс» со счётом 0:6, потребовал переигровки матча из-за участия вышеупомянутого Дина Джеймса. Однако Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и наблюдательный совет Эредивизи (ECV) отклонили требование, заявив, что ни футболист, ни его клуб не знали о том, что у него не было надлежащего разрешения, как и в случае с несколькими другими игроками.

Однако клуб подал апелляцию на данное решение, которая была рассмотрена во вторник в суде в Утрехте. Как отметили в KNVB, если её удовлетворят, это может привести к тому, что клубы будут обжаловать результаты всех 133 матчей, в которых участвовали те или иные игроки. В организации выразили опасение, что из-за этого график высшего дивизиона растянется настолько, что сезон так и не будет завершён.

При этом в НАКе отметили, что апелляция касается только одного матча. Клубный адвокат не считает, что это может вызвать лавинообразный эффект, приводящий к множеству апелляций и переигрыванию матчей.

Судья отложил рассмотрение дела, чтобы было время на изучение обоих аргументов. Вердикт будет оглашён в понедельник. Тем временем ECV тесно сотрудничает с государственными органами, в том числе с IND, чтобы окончательно разрешить ситуацию с «паспортным скандалом».