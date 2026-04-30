Даниил Денисов рассказал, вернулся ли спартаковский дух

сегодня, 16:09

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, вернулся ли к «красно-белым» спартаковский дух.

Время покажет, вернулся спартаковский дух или нет. Пока трудно об этом говорить. Сейчас мы играем неплохо и хотим продолжить в том же духе. Впереди важные матчи.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:35
Вполне здраво сказал о том, о чём ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ никакого представления.
Молодец.
Не стал, понимаешь, кликушествовать в стиле "да Я, да МЫ..."
Жаль, конечно, что ОИР НЕ тренирует сейчас Спартак, НО тому есть, по моему мнению, вполне логичное объяснение: КУРЕНИЕ НА СТАДИОНАХ ЗАПРЕТИЛИ, а он, бывало, не раз и не два во время напряжённых матчей доставал сигаретки.
Поскольку я сам курю, то ОИРа понимаю.
Да и НЕ ХОЗЯИН он в клубе будет, а наёмный тренер: ВСЕ ВИДЕЛИ, к чему приводило самодурство новоиспечённых "хозяев" - червяк в Спартаке, Федорычев в Динамо - желающих "создать свою концепцию развития".
А педун так вообще; "Тренер - это 10 процентов команды".
Хотя, полагаю, и червяк, и Федорычев думали так же.
Capral
Capral
сегодня в 16:45
Спартаковский Дух? Великий Тренер, полтора года возвращал Спартаку Спартаковский Дух. Так это при том, что в руководстве Спартака были Люди, с самым ярким спартаковским прошлым, которым небезразличен был- этот самый Дух. Одеть футболку Спартака, еще не значит пропитаться Духом Спартака.
Денисов, который больше всех наколотил в свои ворота, точно не знаком с этим понятием... Они бы еще у Яши спросили.)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 16:42
Вопрос к задавшему вопросы журналисту могут ему не понравится, но все же.
А для чего и кому ты задаешь этот вопрос? А он откуда знает ответ? И что такое ,,спартаковский дух,, сейчас, когда футболистов продают и покупают ?
Стиль игры, что мы определяем как ,,спартаковский футбол,,- это одно( комбинации, стеночки, забегания, техника...), но вот дух?
Есть ,,злой дух" в русском языке, и его неприлично ,,выпускать,,! Как понять такой вопрос молодому парню, который и понятия не имеет о том, о чем спрашивает товарищ?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:10, ред.
Спартаковский дух это им неведома диковина, как узнать что такое спартаковский дух когда 25 лет смердит только лукойловским душком. Ну и Денисову такой вопрос задавать вообще бессмысленно, он даже близко не ветеран, я бы ещё понял если бы Зобнину и то не понял бы.
Гость
