Даниил Денисов рассказал, вернулся ли спартаковский дух
Защитник «Спартака» ответил на вопрос, вернулся ли к «красно-белым» спартаковский дух.
Время покажет, вернулся спартаковский дух или нет. Пока трудно об этом говорить. Сейчас мы играем неплохо и хотим продолжить в том же духе. Впереди важные матчи.
Молодец.
Не стал, понимаешь, кликушествовать в стиле "да Я, да МЫ..."
Жаль, конечно, что ОИР НЕ тренирует сейчас Спартак, НО тому есть, по моему мнению, вполне логичное объяснение: КУРЕНИЕ НА СТАДИОНАХ ЗАПРЕТИЛИ, а он, бывало, не раз и не два во время напряжённых матчей доставал сигаретки.
Поскольку я сам курю, то ОИРа понимаю.
Да и НЕ ХОЗЯИН он в клубе будет, а наёмный тренер: ВСЕ ВИДЕЛИ, к чему приводило самодурство новоиспечённых "хозяев" - червяк в Спартаке, Федорычев в Динамо - желающих "создать свою концепцию развития".
А педун так вообще; "Тренер - это 10 процентов команды".
Хотя, полагаю, и червяк, и Федорычев думали так же.
Денисов, который больше всех наколотил в свои ворота, точно не знаком с этим понятием... Они бы еще у Яши спросили.)))
А для чего и кому ты задаешь этот вопрос? А он откуда знает ответ? И что такое ,,спартаковский дух,, сейчас, когда футболистов продают и покупают ?
Стиль игры, что мы определяем как ,,спартаковский футбол,,- это одно( комбинации, стеночки, забегания, техника...), но вот дух?
Есть ,,злой дух" в русском языке, и его неприлично ,,выпускать,,! Как понять такой вопрос молодому парню, который и понятия не имеет о том, о чем спрашивает товарищ?