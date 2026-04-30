Мостовой оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство в новом сезоне
Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, будут ли «красно-белые» вести борьбу за чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.
Каждый сезон об этом все говорят. Помимо «Спартака» есть еще «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, которые тоже готовы бороться. Но «красно-белые» по составу уступают лишь питерцам и краснодарцам. Посмотрим, что будет в межсезонье с точки зрения формирования команды.
Мы озвучиваем очевидности....