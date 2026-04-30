Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мостовой оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство в новом сезоне

сегодня, 16:35

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, будут ли «красно-белые» вести борьбу за чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.

Каждый сезон об этом все говорят. Помимо «Спартака» есть еще «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, которые тоже готовы бороться. Но «красно-белые» по составу уступают лишь питерцам и краснодарцам. Посмотрим, что будет в межсезонье с точки зрения формирования команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
a3tkg8m862ym
a3tkg8m862ym
сегодня в 17:21
Теперь нужно исполнять царский указ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:06
Оценочная контора "Мостовой и Ко".....
Мы озвучиваем очевидности....
Capral
Capral
сегодня в 16:56
Локомотив вряд ли готов к чемпионству, что и подтверждают последние сезоны. А если действительно уедет Батраков, то тему можно будет сразу закрыть. ЦСКА? Неизвестно, кто будет тренером команды, да и состав у армейцев на сегодняшний день не чемпионский, плюс приход Баринова- не усилил игру, если не сказать ослабил. Зенит- всегда главный претендент, исходя из возможностей клуба. Но тренерская позиция слабая, и с каждым годом она всё больше дряхлеет... Краснодар, если сохранит состав или даже усилится, да, вполне может снова заявить о своих чемпионских амбициях. Спартак? Самый сложный вопрос. Не берусь предсказывать, непредсказуемая команда, новый тренер. Атака Спартака замечательная, но пока, системности в игре Спартака не наблюдается. А что будет в новом сезоне, посмотрим...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:41, ред.
Каждый год об этом говорят а толку ноль, давайте тогда и о шансах Оренбурга с Крыльями Советов на чемпионство каждый год говорить и о других произведениях великих писателей ненаучной фантастики и сказок и фентези. Ещё предлагаю устроить неделю обсуждения единорогов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 