Норвежская ассоциация игроков поддержала коллективный иск к ФИФА

Норвежская ассоциация игроков (NISO) объявила о поддержке организации «Справедливость для игроков» (JfP) в коллективном иске против Международной федерации футбола (ФИФА) и нескольких национальных футбольных ассоциаций.
Предпосылкой для иска является решение Европейского суда по делу бывшего полузащитника московского «Локомотива» Лассана Диарра от 4 октября 2024 года, в котором некоторые положения правил ФИФА были признаны противоречащими законодательству ЕС, в частности, касающиеся свободного передвижения и конкуренции.
Напомним, в 2014-м Диарра незаконно расторг контракт с российским клубом, что привело к судебному спору, изменившему трансферные правила ФИФА.