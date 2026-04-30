Норвежская ассоциация игроков поддержала коллективный иск к ФИФА

сегодня, 16:56

Норвежская ассоциация игроков (NISO) объявила о поддержке организации «Справедливость для игроков» (JfP) в коллективном иске против Международной федерации футбола (ФИФА) и нескольких национальных футбольных ассоциаций.

Предпосылкой для иска является решение Европейского суда по делу бывшего полузащитника московского «Локомотива» Лассана Диарра от 4 октября 2024 года, в котором некоторые положения правил ФИФА были признаны противоречащими законодательству ЕС, в частности, касающиеся свободного передвижения и конкуренции.

Напомним, в 2014-м Диарра незаконно расторг контракт с российским клубом, что привело к судебному спору, изменившему трансферные правила ФИФА.

«Реал» подаст в суд на Ла Лигу из-за протокола по борьбе с дискриминацией
26 апреля
Верховный суд Испании оправдал Неймара по делу о трансфере в «Барселону»
22 апреля
Ассоциация футбола Аргентины отреагировала на иск промоутера
17 апреля
Промоутер подал в суд на Месси и Ассоциацию футбола Аргентины
15 апреля
Суд по делу о смерти Марадоны возобновился в Аргентине
15 апреля
Хамес Родригес оправдан по делу об уклонении от налогов в Испании
13 апреля
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:59
Немножко с годами напутали в статье...
