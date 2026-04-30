Норвежская ассоциация игроков поддержала коллективный иск к ФИФА

сегодня, 16:56

Норвежская ассоциация игроков (NISO) объявила о поддержке организации «Справедливость для игроков» (JfP) в коллективном иске против Международной федерации футбола ( ФИФА ) и нескольких национальных футбольных ассоциаций.

Предпосылкой для иска является решение Европейского суда по делу бывшего полузащитника московского «Локомотива» от 4 октября 2024 года, в котором некоторые положения правил ФИФА были признаны противоречащими законодательству ЕС , в частности, касающиеся свободного передвижения и конкуренции.