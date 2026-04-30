Бразильский телеканал BandSports приобрёл права на трансляцию матчей РПЛ

сегодня, 17:36

Бразильский спортивный вещатель BandSports заключил соглашение о показе матчей РПЛ.

Согласно условиям контракта, трансляции охватят заключительный этап текущего розыгрыша и продлятся до конца сезона-2026/2027 включительно.

В сообщении телеканала отмечается, что ключевым фактором интереса к лиге является высокая концентрация бразильских игроков в российских клубах.

В частности, BandSports выделил представителей «Зенита» — Дугласа Сантоса, Луиса Энрике, Вендела, Нино и Джона Джона, — охарактеризовав их как потенциальных кандидатов в национальную сборную Бразилии.

Программа трансляций откроется завтра прямым эфиром матча 28-го тура между «Локомотивом» и «Динамо».

shur
shur
сегодня в 21:41
...Локомотив - Динамо по бразильски!!!
shur
shur
сегодня в 21:38
...Скажите ребятушки, только честно, кто из вас бразильский футбол
смотрит? В том то и дело! Так и у них РПЛ что то марсианское !
adekvat
adekvat
сегодня в 21:37
Благодаря Зениту, на своих хотят посмотреть, хоть по тв.
112910415
112910415
сегодня в 20:44
учиться будут ! )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:20
Судя по всему Газпром медиа сами еще доплатили для рекламы суперклуба юбиляра. Денег на это не жалко.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:09
У нас видел канал тоже есть, Футбол называется, там турецкую и китайскую лиги крутили пару лет назад, подозреваю это что то такого же уровня, но бразильское
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:50
Покажем класс! "Утрём нос бразилам!" Пусть учаться по "российской системе!"...)))
