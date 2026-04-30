Бразильский телеканал BandSports приобрёл права на трансляцию матчей РПЛ

Бразильский спортивный вещатель BandSports заключил соглашение о показе матчей РПЛ.
Согласно условиям контракта, трансляции охватят заключительный этап текущего розыгрыша и продлятся до конца сезона-2026/2027 включительно.
В сообщении телеканала отмечается, что ключевым фактором интереса к лиге является высокая концентрация бразильских игроков в российских клубах.
В частности, BandSports выделил представителей «Зенита» — Дугласа Сантоса, Луиса Энрике, Вендела, Нино и Джона Джона, — охарактеризовав их как потенциальных кандидатов в национальную сборную Бразилии.
Программа трансляций откроется завтра прямым эфиром матча 28-го тура между «Локомотивом» и «Динамо».
смотрит? В том то и дело! Так и у них РПЛ что то марсианское !