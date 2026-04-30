Бразильский телеканал BandSports приобрёл права на трансляцию матчей РПЛ

сегодня, 17:36

Бразильский спортивный вещатель BandSports заключил соглашение о показе матчей РПЛ .

Согласно условиям контракта, трансляции охватят заключительный этап текущего розыгрыша и продлятся до конца сезона-2026/2027 включительно.

В сообщении телеканала отмечается, что ключевым фактором интереса к лиге является высокая концентрация бразильских игроков в российских клубах.

В частности, BandSports выделил представителей «Зенита» — , , , и , — охарактеризовав их как потенциальных кандидатов в национальную сборную Бразилии.

Программа трансляций откроется завтра прямым эфиром матча 28-го тура между «Локомотивом» и «Динамо».