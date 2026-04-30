«Балтика» потеряла Филина и Хиля до конца сезона из-за травм

1777561384

сегодня, 18:03

«Балтика» подтвердила серьезный характер травм защитника и форварда . Обоим футболистам потребуется хирургическое вмешательство.

У защитника Филина, получившего повреждение в игре с «Акроном», диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Операция запланирована на следующую неделю.

Хиль восстанавливается после травмы голеностопа, полученной 11 апреля в матче против «Пари НН».