Представлена символическая сборная недели в Лиге чемпионов

сегодня, 19:01

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. На этой неделе прошли первые матчи 1/2 финала турнира.

В неё включены: Давид Райя («Арсенал»), Габриэль Магальяйнс («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ).

В «Челси» не поверили в Олисе, Райса и Мусиалу. Клуб упустил претендентов на «Золотой мяч»
18 апреляRoman Novikov в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии2
ОфициальноУЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов
17 апреля
ОфициальноУЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
09 апреля
Хвича, Доннарумма и Тонали. Сборная из тех, кто не поедет на ЧМ-2026
01 апреляЕвгений Петров в блоге Символические антисборныеКомментарии7
ОфициальноАлексея Миранчука включили в сборную тура МЛС в качестве запасного
10 марта
Названа сборная самых дорогих игроков, которые не сыграют на ЧМ-2026
23 ноября 2025 Фото
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:08
У Симеоне стиль игры такой- заточенный на оборону, это всем известно. Но я бы не сказал, что обе команды образцово сыграли в защите. Фактически, три пенальти, о чем то говорят, значит, не всё было идеально... Другое дело, что когда игра позиционная, в ней легче обороняться, и не так заметны ошибки защитников, как в открытой игре в Париже... Но если в деталях, то и в Мадриде ошибок в обороне с обеих сторон было предостаточно...
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:59
Высшие силы, подобрали соперников по статусу в полуфинале))
Командная игра каждого из них, их защита и атака точечно соответствовало сопернику . Ошибались все)
Будь это перестрелка без защиты у первых , или командная борьба у вторых на каждом квадратном метре поля . Лучшего защитника определить тут сложно
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:31, ред.
Всё верно, но в данном случае, речь идет, исключительно о функциях защитника Упомекано.))) Но уж если говорить, в какой игре, оборона сыграла надежней, но и в игре в Мадриде, защита не выглядела идеальной, ни у Арсенала, ни у Атлетико. А забей Гризманн, и вообще можно было критиковать ЦЗ англичан... В этом деле, главное объективно рассматривать все игровые моменты. Ну и неназначенный пенальти, тоже, своего рода ошибка защиты.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:27
Его гол при 5:2, стал очень важным и во время. Давление в счёте, не сломало и перешло в сторону Баварии . А четвертый гол Диаса , особенно пас Кейна на него, это просто загляденье
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:26
Говорю же, Юпамекано только из-за гола включили в символическую сборную, не было бы его, француза никто и не отметил бы.
Capral
Capral
сегодня в 20:20
В игре Атлетико-Арсенал было много позиционного и статичного футбола, где включалась вся команда, все линии. В такой игре, ЦЗ легче ориентироваться и защищаться. В Париже была беспорядочная перестрелка, с набегами, то на одни, то на другие ворота, без центра поля, где, фактически, главной жертвой целью становятся ЦЗ. Конечно Упомекано ошибался, ведь он один должен защищаться. Он страхует Та и в Бундесе, а Станишич без вариантов, он постоянно теряет позицию и соперника.
Мегалодон
Мегалодон
сегодня в 20:20
Учитывая счет Упамекано тут не к месту, хотя он выделялся в Баварии среди оборонительной дыры, но разве это "лучший"? А вот убивший Арсенал Пубиль - другое дело. Вообще поразил игрок надежностью.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:07
....Я Станичника читал , взаимно!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:04
Думаю, не один защитник из матча ПСЖ - Бавария не заслужил быть в символической сборной. Юпамекано также достаточно ошибался позиционно в игре. Защитников надо брать из игры Атлетико - Арсенал. Тот же Салиба больше заслуживает. Из опорников можно было Райса взять. Но они включили Невеша и скорее всего из-за гола в ворота Баварии.
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 19:59
Пока нет сообщений о его состоянии, но будем надеяться на лучшее...
Если обсуждать список номинантов в защите, то Упомекано заслужил. Фактически, он один и держит всю оборону Баварии, потому что, Станишич и Та- это проходные защитники, что и показала игра в Париже, да и в ряде матчей Бундеса. И здесь, самые добрые слова стоит сказать в адрес Компани, который, буквально подобрал "мертвого" француза, после того, как Тухель его "похоронил"!!!
goalaktika
goalaktika ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 19:58
Вполне возможно, пенальти и гол Арсенала случилось после его привоза)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:57
А Хвича то тут, чего ещё желать?)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:53
Юпамекано, видимо, из-за гола в ворота ПСЖ включили. Игра в обороне слабая, может чуть лучше чем у Та, который изначально был косячником и только при Алонсо выдал неплохие сезоны в которых не так бросались в глаза его ошибки.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:53
Не переживай. У меня в КП еще большая неприятность. В следующем месяце отыграемся. Не падай духом, смотри с оптимизмом. У тебя нет достаточного опыта, но группу ты выиграл, а это- уже УСПЕХ!!!!!!!
Groboyd
Groboyd ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 19:50, ред.
Думаю, не из-за этого. Хоть он и был одним из лучших, но именно он привёз атаку на свои ворота, в которой Арсенал получил право на пенальти.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:50
Да уж.. не повезло парню, надеемся травма не серьезная. Ведь, он половина атаки Атлетико. Без него шансы матрасников в Лондоне падают до критического уровня.
Для меня до сих пор загадка, как "Великий и ужасный" Пеп отпустил его...))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:49
....Да Вить,профукал Я финальную стадию, не смог вернуться домой до 19,00 !!! Вот такая печалька! Дурак, правила не читал!!!
shur
shur
сегодня в 19:45
...Уважаемый Админ! Пришёл к Вам с повинной, обрадовавшись
победе в группе, не прочитав основного правила, как по срокам делать ставки, уехал срочно по делам! И вернулмя только 19.20 ! Если Я правильно понял, а надо до 19.00! Как говорил Пьер де Кубертен :" Главное участие !", а Я его новерное лишился! Спасибо за понимание!!!
particular
particular
сегодня в 19:35
Не возражаю... Атакаующая линия на слуху, защита - на разбор специалистов...
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 19:34
Рад Приветствовать!!!
Видимо, авоська тяжелая, не донёс...)))
А по поводу Альвареса, тоже так подумал. Жаль парня, прекрасный футболист.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:21, ред.
Приветствую!
Мотя с авоськой) Не пустили его)
goalaktika
goalaktika
сегодня в 19:18
Видимо, Хулиана Альвареса не включили из за травмы. Он был одним из лучших во вчерашней игре
Capral
Capral
сегодня в 19:07
А где тётя-Мотя?
