Агент Нойера обсудил с руководством «Баварии» условия нового соглашения

сегодня, 19:38

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за клуб. По данным источника, 40-летний вратарь рассчитывает отыграть в составе мюнхенцев еще один сезон — до лета 2027 года.

Сообщается, что первая встреча между официальным представителем игрока Томасом Кротом и руководством «Баварии» уже состоялась.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы финансового вознаграждения и ключевые условия нового соглашения. На данный момент окончательной договоренности между сторонами не достигнуто.

Параллельно клуб рассматривает возможность ротации вратарской линии в следующем сезоне. Предполагается, что резервный голкипер Йонас Урбиг будет получать больше игровой практики в рамках подготовки к долгосрочной смене основного вратаря.

Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну
Сегодня, 15:52
МЮ рискует остаться без ключевого хавбека. Контракт истекает, Бруну хочет бороться за АПЛ и ЛЧ
Сегодня, 14:46Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Официально«Байер» продлил контракт с защитником сборной Буркина-Фасо
Сегодня, 12:49
Официально«Манчестер Сити» подтвердил уход Джона Стоунза этим летом
28 апреля
СлухиМайну продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед» до 2031 года
28 апреля
Ерохин хотел бы остаться в «Зените» в качестве игрока
27 апреля
