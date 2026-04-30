Агент Нойера обсудил с руководством «Баварии» условия нового соглашения

Голкипер «Баварии» намерен продолжить выступления за клуб. По данным источника, 40-летний вратарь рассчитывает отыграть в составе мюнхенцев еще один сезон — до лета 2027 года.

Сообщается, что первая встреча между официальным представителем игрока Томасом Кротом и руководством «Баварии» уже состоялась.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы финансового вознаграждения и ключевые условия нового соглашения. На данный момент окончательной договоренности между сторонами не достигнуто.

Параллельно клуб рассматривает возможность ротации вратарской линии в следующем сезоне. Предполагается, что резервный голкипер будет получать больше игровой практики в рамках подготовки к долгосрочной смене основного вратаря.