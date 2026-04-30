Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

Сборная России U16 стала победителем Турнира развития УЕФА

сегодня, 20:08

Юношеская сборная России по футболу среди игроков до 16 лет заняла первое место на Турнире развития УЕФА, завершившемся в Шымкенте (Казахстан). В финальном туре подопечные Валентина Гаввы нанесли поражение сборной Казахстана со счетом 6:1.

В составе российской команды забитыми мячами отличились капитан Дмитрий Калинин и нападающий Александр Коледов. Матвей Толмачев и Клим Денисов оформили по дублю, обеспечив итоговый результат.

Ранее россияне обыграли сверстников из Азербайджана (5:0) и Пакистана (2:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 