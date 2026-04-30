«Реал» исключил Клоппа из списка кандидатов на пост главного тренера

сегодня, 20:19

Руководство «Реала» приняло решение отказаться от рассмотрения кандидатуры Юргена Клоппа на должность главного тренера команды.

Несмотря на признание высокого профессионализма немецкого специалиста, клуб более не рассматривает его в качестве преемника на этот пост.

По сведениям источника, приоритетом для Клоппа остается работа в сборной Германии. Однако специалист не намерен предпринимать активных шагов к назначению до тех пор, пока национальную команду возглавляет Юлиан Нагельсман, к деятельности которого Клопп относится с подчеркнутым уважением.

До появления возможности возглавить сборную Клопп намерен сосредоточиться на выполнении обязанностей спортивного директора в структуре Red Bull.

Названа проблема с возможным возвращением Моуриньо в «Реал»
Сегодня, 15:33
«Реал» изучает вариант с назначением Дешама
Сегодня, 13:28
Арбелоа может войти в тренерский штаб Моуриньо в «Реале»
Сегодня, 11:02
Фабрегас собирается в будущем возглавить «Арсенал»
Вчера, 21:24
Моуриньо предложил сборной Италии выбрать из двух тренеров
Вчера, 20:05
В «Реале» опасаются возможного назначения Моуриньо
Вчера, 18:38
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:54
Здоровья и долгих лет Вам ! Вы нужны нам молодым , на сайте! Берегите себя)
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:48
Нет нет, ничего гениального нет, поверьте.))) Просто я живу в Германии и естественно, информации о немецком футболе и не только, очень много, и каждый день... Всё конечно мне читать уже трудно, возраст сказывается, но самое интересное, стараюсь не пропускать.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:38, ред.
Эти подробности, я реально не знал) Снимаю шляпу! Знать столько информации, это нужно жить футболом каждый день! У меня, к сожалению не всегда получается) .
Вы Сенсей )))
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:26
В это никто не верит. Германия, ни по составу, ни по тренерской мысли не может выиграть ЧМ. Даже на ЧЕ-24, имея в составе Крооса, немцы ничего существенного не показали. Тем более, Мусиала очень медленно набирает форму. Конечно, ничего невозможного нет, но критика Нагеля от Кана и даже от Маттеуса говорит о том, что Нагелю будет невероятно сложно выиграть...
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:17
А если Нагель вдруг выиграет ЧМ? С трудом верится, но что тогда произойдет?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:08, ред.
Отстаньте от Юргена) Он не ведется на бабло и статус бывшего "величия" Реала. Склонен сам решать, чем хочет заниматься в жизни.
Capral
Capral
сегодня в 20:48
Ну наконец-то, опомнились. Сколько можно говорить- Клопп будущий ГТ сб.Германии. И если раньше, в Германии говорили об этом на кухне, то сейчас открыто пишут... Вполне возможно, если бы Клопп руководил сборной в 2024, Германия сыграла бы успешней. Нагель- это недоразумение, невоспитанное и безграмотное, которое, ни в одно приличное общество в Германии не приглашают. Достаточно вспомнить Лигу Наций, Франция-Германия, когда, вдруг, Нагель подбежал к тренеру французов и стал предъявлять ему необоснованные претензии и махать руками. А кроме всего, еще и подкаблучник. Жена заставила его извиниться перед игроком сборной Германии, и он туже побежал извиняться. И вот этот тип, представляет, некогда, Великую сборную........................................
Гость
