«Реал» исключил Клоппа из списка кандидатов на пост главного тренера

Руководство «Реала» приняло решение отказаться от рассмотрения кандидатуры Юргена Клоппа на должность главного тренера команды.
Несмотря на признание высокого профессионализма немецкого специалиста, клуб более не рассматривает его в качестве преемника на этот пост.
По сведениям источника, приоритетом для Клоппа остается работа в сборной Германии. Однако специалист не намерен предпринимать активных шагов к назначению до тех пор, пока национальную команду возглавляет Юлиан Нагельсман, к деятельности которого Клопп относится с подчеркнутым уважением.
До появления возможности возглавить сборную Клопп намерен сосредоточиться на выполнении обязанностей спортивного директора в структуре Red Bull.
