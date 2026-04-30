«Реал» исключил Клоппа из списка кандидатов на пост главного тренера

1777569571

сегодня, 20:19

Руководство «Реала» приняло решение отказаться от рассмотрения кандидатуры на должность главного тренера команды.

Несмотря на признание высокого профессионализма немецкого специалиста, клуб более не рассматривает его в качестве преемника на этот пост.

По сведениям источника, приоритетом для Клоппа остается работа в сборной Германии. Однако специалист не намерен предпринимать активных шагов к назначению до тех пор, пока национальную команду возглавляет , к деятельности которого Клопп относится с подчеркнутым уважением.

До появления возможности возглавить сборную Клопп намерен сосредоточиться на выполнении обязанностей спортивного директора в структуре Red Bull.