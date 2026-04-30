«Барселона» определила список игроков на продажу для оптимизации бюджета

сегодня, 21:01

Руководство «Барселоны» провело анализ текущего состава для оптимизации бюджета и привлечения средств на новые трансферы. По информации источника, клуб определил ряд футболистов, чья продажа не окажет критического влияния на качество игры команды.

Наиболее вероятным кандидатом на трансфер считается защитник Алехандро Бальде, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед». «Сине-гранатовые» рассчитывают выручить за игрока более 50 млн евро, однако сам футболист пока не горит желанием менять клуб.

Похожая ситуация и с другим защитником Жюлем Кунде: несмотря на доверие главного тренера Ханса-Дитера Флика, руководство рассмотрит предложения по французу, если они будут финансово выгодными. В то же время хавбека Марка Касадо клуб планирует продать окончательно, отказавшись от варианта с арендой.

stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:15, ред.
Доброго Здоровья, Futurista!
Мне за Державу обидно! :)) Хочется последовательности от админов, раз уж Badу VIP, что я горячо поддерживаю, то и Capralу VIP, ведь Семёныч КЭТиКа суммарно на целый корпус опередил.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:08, ред.
1. Ямаль...иначе бюджет не вытянуть)...
Гость
