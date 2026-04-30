Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Инфантино подтвердил участие Ирана на ЧМ-2026

вчера, 21:25

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в финальной части чемпионата мира 2026 года. Выступая на Конгрессе организации в Ванкувере, глава ФИФА подчеркнул миротворческую миссию турнира.

Участие Ирана в турнире на территории США не подлежит сомнению. Мы стремимся к единству и взаимопониманию между людьми, ведь футбол объединяет планету. В любой ситуации мы обязаны фокусироваться на созидании и позитиве.

Подписывайся в ВК
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 