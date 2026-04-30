Ролик с игрой Сафонова против «Фламенго» был представлен на конгрессе ФИФА

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере был продемонстрирован видеообзор финала Межконтинентального кубка, в котором французский «Пари Сен-Жермен» противостоял бразильскому «Фламенго».
Особое внимание организаторы уделили выступлению российского вратаря Матвея Сафонова. В официальном ролике федерации действия голкипера сопровождались комментарием, в котором он был назван «героем», принесшим парижскому клубу их первый титул в данном турнире.
В финальном матче, основное время которого завершилось вничью (1:1), Сафонов обеспечил победу своей команды в серии послематчевых пенальти. Российский вратарь отразил четыре удара подряд, что позволило ПСЖ выиграть серию со счетом 2:1.
Кто из нас прав никто не узнает, наверное. Отдадим право на нашу ставку судьям)
Я не настаиваю на правоте, но я видел, то, что видел.
А так, да, у меня были первые впечатления, что судья помог.
Я несколько раз пересматривал серию пенальти, и видел нарушение правил Сафоновым при пробитии пенальти...