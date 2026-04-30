Ролик с игрой Сафонова против «Фламенго» был представлен на конгрессе ФИФА

1777576273

вчера, 22:11

На конгрессе Международной федерации футбола ( ФИФА ) в Ванкувере был продемонстрирован видеообзор финала Межконтинентального кубка, в котором французский «Пари Сен-Жермен» противостоял бразильскому «Фламенго».

Особое внимание организаторы уделили выступлению российского вратаря . В официальном ролике федерации действия голкипера сопровождались комментарием, в котором он был назван «героем», принесшим парижскому клубу их первый титул в данном турнире.