Ролик с игрой Сафонова против «Фламенго» был представлен на конгрессе ФИФА

вчера, 22:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере был продемонстрирован видеообзор финала Межконтинентального кубка, в котором французский «Пари Сен-Жермен» противостоял бразильскому «Фламенго».

Особое внимание организаторы уделили выступлению российского вратаря Матвея Сафонова. В официальном ролике федерации действия голкипера сопровождались комментарием, в котором он был назван «героем», принесшим парижскому клубу их первый титул в данном турнире.

В финальном матче, основное время которого завершилось вничью (1:1), Сафонов обеспечил победу своей команды в серии послематчевых пенальти. Российский вратарь отразил четыре удара подряд, что позволило ПСЖ выиграть серию со счетом 2:1.

h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34
Ну, повторюсь: я остаюсь при своем мнении. Вы же при своем.
Кто из нас прав никто не узнает, наверное. Отдадим право на нашу ставку судьям)
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Если, как пишет один из пользователей- одна нога Сафонова оставалась на линии, то это уже нарушение правил, а следовательно- надо перебить. Но я внимательно пересмотрел, и на мой взгляд, Матвей раньше выбегал из ворот, о чем, даже жестикyлировал судье бьющий...
Я не настаиваю на правоте, но я видел, то, что видел.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Наверное) Но я останусь при своем мнении) Надеюсь на понимание.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:04
Ну значит, мы смотрели с разных ракурсов...)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
Я с Вами согласился бы, если не просмотрел все ракурсы. Матвей ни в одном не нарушил правила - решает проекция пятки: да, если там был заступ/отступ, то современные технологии его не определят, т.к. он был менее миллиметра.
А так, да, у меня были первые впечатления, что судья помог.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01, ред.
Всё в руках Моти, всё, ну или почти всё
008Maximus
008Maximus ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
Все по делу, одна нога оставалась на линии до удара. Там просматривались оба момента.
Capral
Capral
вчера в 22:30, ред.
Нисколько не умаляя заслуг Сафонова в отражении пенальти, всё же, хочу обратить внимание на несколько эпизодов. Итак, в первом и во втором случае, Матвей, еще до удара выскочил из ворот. Но если в первом случае, это было не так заметно, то во втором случае, судья обязан был дать перебить пенальти, потому что Сафонов, очевидно раньше положенного выбежал на удар, и в этом случае, бьющий, руками показал судье на нарушение правил Сафоновым. Один из ударов, пришелся прямо в Сафонова, он только закрылся руками, но последний удар, он действительно отразил в красивом прыжке.
Я несколько раз пересматривал серию пенальти, и видел нарушение правил Сафоновым при пробитии пенальти...
Futurista
Futurista
вчера в 22:25, ред.
Официально был признан мушкетером и переименован в Матвея Д'артаньянова...
