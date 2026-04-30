Сафонов не вошёл в список номинантов на звание лучшего вратаря Лиги 1

вчера, 22:32

Российский голкипер ПСЖ не включен в число претендентов на премию лучшему вратарю сезона во французской Лиге 1, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов ( UNFP ).

Причиной отсутствия игрока в списке стало несоответствие регламенту премии. Согласно правилам UNFP , на награду могут претендовать только те голкиперы, которые приняли участие минимум в 15 матчах чемпионата Франции к контрольной дате — 24 апреля. К этому моменту на счету Сафонова числилось 12 игр в текущем розыгрыше турнира.

В итоговый шорт-лист номинантов вошли: («Лион»), («Анже»), («Страсбур»), («Ланс»), («Ренн»).