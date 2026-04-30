Сафонов не вошёл в список номинантов на звание лучшего вратаря Лиги 1

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не включен в число претендентов на премию лучшему вратарю сезона во французской Лиге 1, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP).
Причиной отсутствия игрока в списке стало несоответствие регламенту премии. Согласно правилам UNFP, на награду могут претендовать только те голкиперы, которые приняли участие минимум в 15 матчах чемпионата Франции к контрольной дате — 24 апреля. К этому моменту на счету Сафонова числилось 12 игр в текущем розыгрыше турнира.
В итоговый шорт-лист номинантов вошли: Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендер («Страсбур»), Робин Риссер («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).
Смысл его сравнивать с условным кипером Анже...который пропустил 43 гола...