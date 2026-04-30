Сафонов не вошёл в список номинантов на звание лучшего вратаря Лиги 1

вчера, 22:32

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не включен в число претендентов на премию лучшему вратарю сезона во французской Лиге 1, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP).

Причиной отсутствия игрока в списке стало несоответствие регламенту премии. Согласно правилам UNFP, на награду могут претендовать только те голкиперы, которые приняли участие минимум в 15 матчах чемпионата Франции к контрольной дате — 24 апреля. К этому моменту на счету Сафонова числилось 12 игр в текущем розыгрыше турнира.

В итоговый шорт-лист номинантов вошли: Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендер («Страсбур»), Робин Риссер («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).

Все новости
Роналду напомнил болельщикам соперника о своих титулах
Вчера, 10:59
ОфициальноУЕФА объявил кандидатов на награду игроку недели в Лиге чемпионов
Вчера, 09:48
Женская юношеская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА
29 апреля
ОФИ впервые за 39 лет стал обладателем Кубка Греции
27 апреля
«Ковентри Сити» вручили трофей за победу в Чемпионшипе
26 апреля Фото
Загребское «Динамо» в день 115-летия клуба стало чемпионом Хорватии
26 апреля
Jeck Denielse
вчера в 23:23
Сафонов вне конкуренции....
Смысл его сравнивать с условным кипером Анже...который пропустил 43 гола...
Groboyd
вчера в 23:15
Кого следующего ПСЖ заберёт? Риссера или Пендера? С Шевалье всё ясно.
Bad Listener
вчера в 22:42, ред.
Ну у победителя всё равно будет резать под кожей что он второй после Моти
