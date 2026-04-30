Франция. Лига 1 2025/2026

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока и тренера сезона в Лиге 1

вчера, 22:42

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) официально опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам текущего сезона Лиги 1.

В номинации «Лучший игрок сезона» представлены: Усман Дембеле (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Флориан Товен («Ланс»).

На звание «Лучший тренер сезона» претендуют: Луис Энрике (ПСЖ), Паулу Фонсека («Лион»), Бруно Женезио («Лилль»), Оливье Панталони («Лорьян»), Пьер Саж («Ланс»).

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград UNFP.

Сафонов не вошёл в список номинантов на звание лучшего вратаря Лиги 1
Вчера, 22:32
Роналду напомнил болельщикам соперника о своих титулах
Вчера, 10:59
ОфициальноУЕФА объявил кандидатов на награду игроку недели в Лиге чемпионов
Вчера, 09:48
Женская юношеская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА
29 апреля
ОФИ впервые за 39 лет стал обладателем Кубка Греции
27 апреля
«Ковентри Сити» вручили трофей за победу в Чемпионшипе
26 апреля Фото
Groboyd
вчера в 23:19
Гринвуд пока круче всех, но получит Дембеле.
Гость
