Стали известны номинанты на звание лучшего игрока и тренера сезона в Лиге 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) официально опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам текущего сезона Лиги 1.
В номинации «Лучший игрок сезона» представлены: Усман Дембеле (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Флориан Товен («Ланс»).
На звание «Лучший тренер сезона» претендуют: Луис Энрике (ПСЖ), Паулу Фонсека («Лион»), Бруно Женезио («Лилль»), Оливье Панталони («Лорьян»), Пьер Саж («Ланс»).
Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград UNFP.