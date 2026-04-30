Усман Дембеле — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 22:51

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вингер ПСЖ .

Нападающий парижского клуба отметился дублем и голевой передачей в первом матче 1/2 финала плей-офф с «Баварией» (5:4).

Претендентом на награду также был нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»).