Усман Дембеле — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вингер ПСЖ Усман Дембеле.
Нападающий парижского клуба отметился дублем и голевой передачей в первом матче 1/2 финала плей-офф с «Баварией» (5:4).
Претендентом на награду также был нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»).
Чутьё поляны просто высота,
Проблема лишь одна, в настрое!
Когда идёт игра восторг,
Когда никак,оставь его в покое!
О сколько игр запорол доселе!
И сколько спас, как будто ПСЖ снимал Он с мели!
Тут возникает, каверзный вопрос?!
Дорос Усман до Золотого снова или перерос!!!