Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

Усман Дембеле — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 22:51

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Нападающий парижского клуба отметился дублем и голевой передачей в первом матче 1/2 финала плей-офф с «Баварией» (5:4).

Претендентом на награду также был нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны номинанты на звание лучшего игрока и тренера сезона в Лиге 1
Вчера, 22:42
Сафонов не вошёл в список номинантов на звание лучшего вратаря Лиги 1
Вчера, 22:32
Роналду напомнил болельщикам соперника о своих титулах
Вчера, 10:59
ОфициальноУЕФА объявил кандидатов на награду игроку недели в Лиге чемпионов
Вчера, 09:48
Женская юношеская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА
29 апреля
ОФИ впервые за 39 лет стал обладателем Кубка Греции
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:20
В очередной раз, очередным ШЕДЕВРОМ- сразил наповал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сдаюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
+10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
....У Дембеле своя позиционная игра!
Чутьё поляны просто высота,
Проблема лишь одна, в настрое!
Когда идёт игра восторг,
Когда никак,оставь его в покое!
О сколько игр запорол доселе!
И сколько спас, как будто ПСЖ снимал Он с мели!
Тут возникает, каверзный вопрос?!
Дорос Усман до Золотого снова или перерос!!!
goalaktika
вчера в 23:41
Кварацхелия был не хуже
Jeck Denielse
вчера в 23:29
Лучший игрок недели...))
А в неделе один матч...
Тогда и лучший игрок тайма можно придумать...
Кому это надо ??
Groboyd
вчера в 23:09
Вполне можно было грузину отдать. На некоторых ресурсах ему и оценку за матч выше поставили. Но тут на одно результативное действие больше сыграло.
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:05
На этой стадии эта награда имела вид: кому-то надо отдать, но в целом ее никто не заслужил. Так что Усман так Усман)
Capral
вчера в 23:00, ред.
Никогда не понимал, этих промежуточных наград. Не удивлюсь, если в итоге, и ЗМ он получит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 