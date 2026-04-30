Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИспания. Примера 2025/2026

Фанат «Овьедо» приговорён к 9 месяцам тюрьмы за расизм в адрес Рэшфорда

вчера, 23:13
Реал ОвьедоЛоготип футбольный клуб Реал Овьедо1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Болельщик «Реал Овьедо» признан виновным в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, суд назначил правонарушителю наказание в виде девяти месяцев лишения свободы.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения во время исполнения футболистом углового удара. На записи отчетливо слышны выкрики расистского характера со стороны фаната.

Согласно решению суда, исполнение тюремного срока может быть приостановлено при выполнении ряда условий: выплаты штрафа в размере 2 тыс. евро, прохождения программы по борьбе с дискриминацией и соблюдения запрета на посещение стадионов сроком на три года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч «Ньюкасл» — «Сандерленд» прерывали из-за расистских оскорблений
22 марта
«Ливерпуль» осудил расистские оскорбления в адрес Ибраимы Конате в соцсетях
20 марта
В ЦСКА оценили решение КДК РФС по инциденту с Кордобой
13 марта
Вера — о расизме в футболе: «Нужно учиться это игнорировать»
06 марта
В ЦСКА отвергли обвинения в расизме
05 марта
«Краснодар» после игры с ЦСКА попросил РФС расследовать проявления расизма
05 марта
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 