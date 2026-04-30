Фанат «Овьедо» приговорён к 9 месяцам тюрьмы за расизм в адрес Рэшфорда

вчера, 23:13

Болельщик «Реал Овьедо» признан виновным в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Барселоны» .

По информации источника, суд назначил правонарушителю наказание в виде девяти месяцев лишения свободы.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения во время исполнения футболистом углового удара. На записи отчетливо слышны выкрики расистского характера со стороны фаната.

Согласно решению суда, исполнение тюремного срока может быть приостановлено при выполнении ряда условий: выплаты штрафа в размере 2 тыс. евро, прохождения программы по борьбе с дискриминацией и соблюдения запрета на посещение стадионов сроком на три года.