Рафинья и Фермин Лопес вошли в список возможных трансферов «Барселоны»

вчера, 23:30

«Барселона» рассматривает возможность расставания с Рафиньей в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба пришло к выводу, что нынешний ростер недостаточно силен для борьбы за победу в Лиге чемпионов. Для покупки новых центрального защитника и нападающего «сине-гранатовым» необходимо разгрузить ведомость и получить средства.

В списке приоритетных продаж значатся , и . Однако если по ним не поступит достойных предложений, клуб готов пойти на радикальные меры и выставить на трансфер Рафинью.

Обязательным условием сделки является согласие самого бразильца. Также рассматривается вариант с продажей .