Рафинья и Фермин Лопес вошли в список возможных трансферов «Барселоны»

«Барселона» рассматривает возможность расставания с Рафиньей в летнее трансферное окно.
По информации источника, руководство клуба пришло к выводу, что нынешний ростер недостаточно силен для борьбы за победу в Лиге чемпионов. Для покупки новых центрального защитника и нападающего «сине-гранатовым» необходимо разгрузить ведомость и получить средства.
В списке приоритетных продаж значатся Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Марк Касадо. Однако если по ним не поступит достойных предложений, клуб готов пойти на радикальные меры и выставить на трансфер Рафинью.
Обязательным условием сделки является согласие самого бразильца. Также рассматривается вариант с продажей Фермина Лопеса.
И не заменил его....ибо некем заменить...таких аналогов не бывает....