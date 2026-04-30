Рафинья и Фермин Лопес вошли в список возможных трансферов «Барселоны»

вчера, 23:30

«Барселона» рассматривает возможность расставания с Рафиньей в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба пришло к выводу, что нынешний ростер недостаточно силен для борьбы за победу в Лиге чемпионов. Для покупки новых центрального защитника и нападающего «сине-гранатовым» необходимо разгрузить ведомость и получить средства.

В списке приоритетных продаж значатся Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Марк Касадо. Однако если по ним не поступит достойных предложений, клуб готов пойти на радикальные меры и выставить на трансфер Рафинью.

Обязательным условием сделки является согласие самого бразильца. Также рассматривается вариант с продажей Фермина Лопеса.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:09
Лапорта крикнул "Незаменимых нет"....и продал Рафинью....
И не заменил его....ибо некем заменить...таких аналогов не бывает....
shur
shur
сегодня в 00:21
...маразм крепчал!!! Давайте Рафа продадим ,а Левандовски до 50-ти лет контракт предложим!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:54
Выставить на трансфер Касадо, Бальде. Араухо. Феррана. Левандовски. Убрать Рэшфорда. Разобраться с тер Штегеном. Рафинья важный игрок.
Capral
Capral
вчера в 23:45
Рафу на продажу? Ну вот Барса без Рафы, и что она показала в ЛЧ? И кто в приоритете?
particular
particular
вчера в 23:38
Как правило, подобные попытки "разгрузить ведомость и получить средства" заканчиваются покупками с новой нагрузкой на ту же ведомость, но с более существенными цифрами...
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:32
Линию обороны можно вообще всю выставлять на продажу кроме Кубарси. Плюс опорника Касадо.
