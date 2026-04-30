Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2025/2026

«Ноттингем» одолел «Астон Виллу» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:52
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).

Победный гол на 71-й минуте поединка забил Крис Вуд, реализовавший пенальти.

Ответная игра между клубами пройдёт 7 мая в Бирмингеме.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт telegraph.co.uk
Все комментарии
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:28
...это нервный тик,канвульсия! Тоже самое происходила с МЮ, когда кубок АПЛ взял! Про кубок знаем, а где обладатель? В п-пе,
извиняюсь! Что Я хочу сказать, номенанты должны соответствовать или никак!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:07
Смогут ли лесники выиграть турнир?
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:57, ред.
Матч показал всяким идиотам, что эпизоды надо доигрывать до конца, а не аппелировать к судьям раньше времени. Динь настоящий идиот, который начал показывать, что мяч вышел за пределы поля, вскинув руки вверх, а в итоге мяч попал ему в одну из рук и пенальти.
Надеюсь, Форрест пройдёт дальше именно за счёт этого гола, что бы Динь запомнил на всю жизнь как подставил свою команду и угробил весь путь в ЛЕ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 