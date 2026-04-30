Лига Европы 2025/2026

«Брага» вырвала победу у «Фрайбурга» в первом матче 1/2 финала ЛЕ

вчера, 23:57
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага2 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Брага» обыграла «Фрайбург» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (2:1).

Счет открыл Демир Тикназ на 8-й минуте. Немецкий клуб сравнял на 16-й — гол забил Винченцо Грифо. На 90+2-й Марио Доржелес принес победу португальской команде.

Ответная игра между клубами пройдёт 7 мая во Фрайбурге.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
shur
сегодня в 00:37, ред.
....Махнули немцы Браги откровенно,
И захмелев случайно отдались!
Но бабка на двое сказала!
Сначало похмелись, потом дерись!!!
Buzz Lightyear
сегодня в 00:16
В конце матча в ворота Фрайбурга должны были назначать пенальти, но не назначили.
lazzioll
сегодня в 00:15
немцы не дотерпели ничью до дома. еле ходили уже минут 15 последних и закономерно получили в свои ворота. если хорошо отдохнут и подготовятся то ничего еще в этой паре неясно
Гость
