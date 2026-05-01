Инфантино подтвердил участие в выборах президента ФИФА 2027 года

сегодня, 00:49

Действующий глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино официально подтвердил намерение баллотироваться на пост президента организации в 2027 году.

Соответствующее заявление 56-летний швейцарский функционер сделал сегодня, подчеркнув готовность продолжить работу во главе федерации.

Я подтверждаю, что буду участвовать в выборах президента ФИФА в следующем году.

На текущий момент действующий президент считается фаворитом предстоящей кампании: его кандидатуру намерены поддержать как минимум три из шести мировых конфедераций.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. За этот период он дважды переизбирался на должность — в 2019 и 2023 годах.

В ходе двух предыдущих избирательных циклов альтернативных кандидатов на пост главы мирового футбола выдвинуто не было.

