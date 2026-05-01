«Милан» и «Челси» проведут товарищеский матч в Индонезии 8 августа

сегодня, 00:57

«Милан» и «Челси» достигли соглашения о проведении товарищеской встречи в Джакарте (Индонезия). Матч состоится в субботу, 8 августа, на стадионе «Гелора Бунг Карно».

По сообщению пресс-службы итальянского клуба, предстоящая игра станет первым в истории противостоянием этих европейских команд на территории Индонезии.

Также подчеркивается, что визит в Джакарту является стратегическим шагом по укреплению связей «россонери» с зарубежной фан-базой, насчитывающей десятки миллионов человек более чем в 11 000 километрах от штаб-квартиры клуба.

Официально«Кубань» по техническим причинам пропустит матч Второй лиги
Вчера, 14:58
ОфициальноАрмения и Грузия примут молодёжный чемпионат мира 2029 года
29 апреля
ОфициальноСборная России встретится с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго
27 апреля
В РФС назвали причину отмены турне сборной России по Южной Америке
26 апреля
Сборные России и Гамбии могут провести контрольную встречу в июне
26 апреля
В Египте подтвердили проведение матча с Россией в Каире 29 мая
26 апреля
shur
сегодня в 01:00
..в Индонезии только товарники и играть, своих болячек мало?
Гость
