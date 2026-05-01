«Фенербахче» начал переговоры о переходе Мохамеда Салаха

сегодня, 01:02

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции. По данным источника, заинтересованность в трансфере проявляет «Фенербахче».

На текущий момент руководство турецкого клуба провело два раунда переговоров с официальными представителями футболиста.

Сторона игрока выдвинула финансовые требования в размере 20 млн евро в качестве ежегодной заработной платы. Стороны запланировали проведение третьей встречи для продолжения дискуссии.

Ранее Мохамед подтвердил намерение покинуть английский клуб по завершении текущего сезона.

