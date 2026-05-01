Только четыре клуба Первой лиги могут получить лицензию для выхода в РПЛ

По информации источника, на текущий момент соответствовать критериям лицензирования РФС -1, необходимым для участия в Российской Премьер-Лиге, могут только четыре представителя Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».

Несмотря на поданные заявки, костромской «Спартак» и «Челябинск» фактически выбыли из борьбы за повышение в классе по внеспортивным критериям.

Основными причинами стали несоответствие стадионов требованиям регламента и отсутствие системы идентификации болельщиков.

Сообщается, что клубы не предоставили в установленный срок (до 20 февраля) «дорожную карту» по устранению данных инфраструктурных нарушений, что является обязательным условием для получения допуска в порядке исключения.