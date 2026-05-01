Только четыре клуба Первой лиги могут получить лицензию для выхода в РПЛ

сегодня, 08:24

По информации источника, на текущий момент соответствовать критериям лицензирования РФС-1, необходимым для участия в Российской Премьер-Лиге, могут только четыре представителя Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».

Несмотря на поданные заявки, костромской «Спартак» и «Челябинск» фактически выбыли из борьбы за повышение в классе по внеспортивным критериям.

Основными причинами стали несоответствие стадионов требованиям регламента и отсутствие системы идентификации болельщиков.

Сообщается, что клубы не предоставили в установленный срок (до 20 февраля) «дорожную карту» по устранению данных инфраструктурных нарушений, что является обязательным условием для получения допуска в порядке исключения.

lotsman
lotsman ответ 4j8kyt6k9hq7
сегодня в 10:48
Для того и проводится чемпионат чтобы клубы боролись за четвёрку лидеров (избранных).
4j8kyt6k9hq7
4j8kyt6k9hq7
сегодня в 10:30
К чему тогда все эти чемпионаты, если известно одно, в РПЛ попадут избранные.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:51
А может случиться что с учётом стыковых в РПЛ смогут пройти все четыре команды.)
uhaq2khxbeua
uhaq2khxbeua
сегодня в 09:35
Зачем вообще проводить такой масштабный турнир как ФНЛ, если только четыре претендента, разыграли два места между собой и все дела
hk6gwzsq36tz
hk6gwzsq36tz
сегодня в 09:11
Ну что, красивая формулировка.... "внеспортивные критерии"....
v7nu5j83md6n
v7nu5j83md6n
сегодня в 08:41
Лицензию нужно дать только московским клубам, остальным там давно делать нечего.
vbx8dvjnscfd
vbx8dvjnscfd
сегодня в 08:26
Интрига теперь только в том кто напрямую попадет в Премьер-Лигу, а Ротор уже может забить на чемпионат и готовиться к стыкам.
