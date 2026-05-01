Во время конгресса ФИФА почтили память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева

сегодня, 08:29

В начале конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) была объявлена минута молчания в память о представителях футбольного сообщества, которые ушли из жизни после предыдущего заседания организации.

В числе тех, кого участники конгресса почтили минутой молчания, были экс-футболист московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян, а также бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Игнатьев умер 27 января на 86-м году жизни. В 1996-1998 годах он возглавлял сборную России. Также работал с юношеской сборной СССР, олимпийскими командами, молодёжной сборной России и различными клубами, в числе которых «Торпедо», «Сатурн», «Аль-Иттихад» и «Шаньдун Лунэн».

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он становился олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, четырежды выигрывал чемпионат страны и два раза побеждал в Кубке СССР. На клубном уровне Симонян играл за московский «Спартак», лучшим бомбардиром которого остаётся по сей день.

