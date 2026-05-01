Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Реала»

сегодня, 08:29

Английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.

По данным источника, интерес к 26-летнему французу может перейти в активную фазу, если будущий главный тренер «сливочных» примет решение о продаже игрока.

На данный момент руководство «Реала» планирует сохранить футболиста и пролонгировать его соглашение до 2031 года.

Текущий контракт Тчуамени рассчитан еще на два года, в связи с чем потенциальному покупателю придется заплатить за переход от 80 млн до 90 млн евро.

A.S.A
сегодня в 14:53
Тчуамени не самый плохой игрок нынешнего Реала и как по мне, рано списывать его со счетов. Летом ожидается много тренерских перестановок, и в каждом из перечисленных клубов может смениться главный тренер. Возможно будущему тренеру Реала будет важно сохранить француза в составе, а возможно тренерам Ливерпуля и МЮ не будет нужен игрок! Ждем лето!
пират Елизаветы
сегодня в 08:45
Тчуамени один из лучших универсалов Реала. И сделает свою работу без скандальных выходок.
Такой игрок точно пригодится МанСити
qtaz4t57tzxf
сегодня в 08:33
Лучше в Ливер ему двинуть
