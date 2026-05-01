«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Реала»

сегодня, 08:29

Английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера полузащитника «Реала» .

По данным источника, интерес к 26-летнему французу может перейти в активную фазу, если будущий главный тренер «сливочных» примет решение о продаже игрока.

На данный момент руководство «Реала» планирует сохранить футболиста и пролонгировать его соглашение до 2031 года.

Текущий контракт Тчуамени рассчитан еще на два года, в связи с чем потенциальному покупателю придется заплатить за переход от 80 млн до 90 млн евро.