«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Реала»

Английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.
По данным источника, интерес к 26-летнему французу может перейти в активную фазу, если будущий главный тренер «сливочных» примет решение о продаже игрока.
На данный момент руководство «Реала» планирует сохранить футболиста и пролонгировать его соглашение до 2031 года.
Текущий контракт Тчуамени рассчитан еще на два года, в связи с чем потенциальному покупателю придется заплатить за переход от 80 млн до 90 млн евро.
Такой игрок точно пригодится МанСити