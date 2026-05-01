Ямаль вернётся в строй к третьему туру группового этапа ЧМ-2026

сегодня, 08:56

Вингер «Барселоны» и национальной сборной Испании Ламин Ямаль может пропустить начало группового этапа чемпионата мира — 2026.

Причиной послужила травма двуглавой мышцы бедра, из-за которой 18-летний игрок был вынужден досрочно завершить клубный сезон.

Согласно медицинским прогнозам, период реабилитации составит около семи недель. Участие игрока в первом матче против сборной Кабо-Верде (15 июня) на данный момент исключено. Выход нападающего на поле в игре против Саудовской Аравии (21 июня) остается под вопросом. Ожидается, что Ямаль сможет вернуться в общую группу к третьему туру группового раунда против команды Уругвая (26 июня).

Процесс реабилитации проходит под контролем физиотерапевтов «Барселоны», один из которых будет сопровождать игрока в расположении сборной.

Валерыч
сегодня в 12:16
Да и на Уругвай его не нужно бы ставить...
Это ещё те хулиганы и костоломы... Как бы снова не заломали пацана.
112910415
сегодня в 11:33
не надо торопиться !
пират Елизаветы
сегодня в 10:28
в этом плане по новому смотришь на Криштиану Роналду.
полностью взял на себя все риски и оградил любимых одноклубников
от получения травм во время исполнения пенальти.
браво, великий.
2ttr98d3wf5p
сегодня в 09:35
С первыми двумя соперниками и без него справятся
shur
сегодня в 09:26
...вот Испания, самоуверенность 100% -ая! Сейчас бы Карпин уже
начал оправдываться, мол команды доселе неизвестные, кого ставить, как играть ???!!! =))
shur
сегодня в 09:22, ред.
...Без "Тантум Верде" тьфу ты, Кабо Верди обойдётся.... =))
ygvheqx2xqjh
сегодня в 09:09
Загоняли парня.... на хватило его на весь сезон....
