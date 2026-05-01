Ямаль вернётся в строй к третьему туру группового этапа ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» и национальной сборной Испании может пропустить начало группового этапа чемпионата мира — 2026.

Причиной послужила травма двуглавой мышцы бедра, из-за которой 18-летний игрок был вынужден досрочно завершить клубный сезон.

Согласно медицинским прогнозам, период реабилитации составит около семи недель. Участие игрока в первом матче против сборной Кабо-Верде (15 июня) на данный момент исключено. Выход нападающего на поле в игре против Саудовской Аравии (21 июня) остается под вопросом. Ожидается, что Ямаль сможет вернуться в общую группу к третьему туру группового раунда против команды Уругвая (26 июня).

Процесс реабилитации проходит под контролем физиотерапевтов «Барселоны», один из которых будет сопровождать игрока в расположении сборной.