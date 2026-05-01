Стало известно, кто может возглавить «Бенфику» в случае ухода Моуриньо

сегодня, 09:02

«Бенфика» приступила к формированию списка кандидатов на пост главного тренера. По информации источника, нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал» уже по окончании текущего сезона.

Главным фаворитом на вакантное место считается Филипе Луис, успешно проявивший себя во «Фламенго». Под его руководством бразильский клуб добился значительных успехов, став обладателем Кубка Либертадорес, а также выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии.

Также в сферу интересов лиссабонцев входят Рубен Аморим, имеющий опыт работы в «Спортинге» и «Манчестер Юнайтед», и действующий тренер «Фулхэма» Марку Силва.

A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:44
Как по мне, самым оптимальным вариантом был бы Аморим, т к имеет опыт работы в португальской Примейры. Рубен возглавил проблемный Спортинг и сделал из него чемпиона, вернул величие....
Вопрос в другом, Рубен, будучи игроком, выступал за Бенфику, а вот в качестве тренера сделал имя в Спортинге! А как всем известно, Спортинг и Бенфика считаются "врагами"! Примут ли болельщики Бенфики Аморима???
Из остальных интересно было бы посмотреть на Филипе Луиса! Кайфовал от игр его Фламенго!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:59
Что, значит Моуриньо уже точно в Реал собрался? Слухи всё правдивее.
112910415
112910415
сегодня в 10:09
вот и славно
bwqzzfh2ry86
bwqzzfh2ry86
сегодня в 09:07
Кандидаты хорошие... посмотрим на рокировки уже скоро...
