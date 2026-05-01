Стало известно, кто может возглавить «Бенфику» в случае ухода Моуриньо

«Бенфика» приступила к формированию списка кандидатов на пост главного тренера. По информации источника, нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал» уже по окончании текущего сезона.
Главным фаворитом на вакантное место считается Филипе Луис, успешно проявивший себя во «Фламенго». Под его руководством бразильский клуб добился значительных успехов, став обладателем Кубка Либертадорес, а также выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии.
Также в сферу интересов лиссабонцев входят Рубен Аморим, имеющий опыт работы в «Спортинге» и «Манчестер Юнайтед», и действующий тренер «Фулхэма» Марку Силва.
Вопрос в другом, Рубен, будучи игроком, выступал за Бенфику, а вот в качестве тренера сделал имя в Спортинге! А как всем известно, Спортинг и Бенфика считаются "врагами"! Примут ли болельщики Бенфики Аморима???
Из остальных интересно было бы посмотреть на Филипе Луиса! Кайфовал от игр его Фламенго!