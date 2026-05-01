Аршавин: «В „Спартаке“ нет чемпионского потенциала без новых трансферов»

сегодня, 09:20

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы московского «Спартака» при Хуане Карседо.

При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды. Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум.

После 27 туров РПЛ «красно-белые» идут на четвертом месте с 48 очками.

Мостовой оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство в новом сезоне
Вчера, 16:35
Даниил Денисов рассказал, вернулся ли спартаковский дух
Вчера, 16:09
Луис Энрике: «Надеюсь, с Божьей помощью „Зенит“ добьётся победы над ЦСКА»
Вчера, 15:09
Семак: «ЦСКА проведёт матч с „Зенитом“ на максимуме своих возможностей»
Вчера, 14:10
Мелкадзе ответил на вопрос, есть ли у него обида на «Спартак»
Вчера, 13:46
Дркушич: «Сезон без трофеев в год столетия можно считать провальным»
Вчера, 13:08
Capral
сегодня в 13:27
Лучший центр защиты получил ПЯТЬ мячей от ростовщиков. Воистину лучший.)))
25процентный клоун
сегодня в 11:24, ред.
Видно, что вообще не следит за Спартаком.
Барко как был ноль так остался ноль.
А Спартаку не помешал бы центральный полузащитник с пасом вместо Барко.
Центр защиты лучший у Спартака, гораздо лучше чем у Баварии, которую умыл Хвича и поиздевался в очередной раз над киевским вдоволь
Karkaz
сегодня в 11:08
Про Спартак всегда только разговоры про чемпионскую игру, про чемпионство. Спартак это даже не Арсенал лондонский, который ходит вокруг да около, занимает вторые места, упускает в последний момент чемпионство. Спартаку надо хотя бы научиться видимость борьбы делать за первую строчку, а потом уже что то говорить.
CCCP1922
сегодня в 10:50
Мне кажется, зря Андрей Сергеевич обременяет себя проблемами Спартака... Тем более, что ничего нового он не сказал. На самом деле главная причина неудач красно-белых в том, что Лукойлу не нужна футбольная команда, потому футболистов собственник использует для рекламы продукции компании. Считаю это кощунством. Чтобы Спартак вновь стал стабильно показывать высокие результаты, нужно освободить состав от равнодушных людей — таких, к сожалению, сейчас большинство. Хорошо бы поменять владельца. Как это сделать? Для начала найти человека, способного возглавить работу по возрождению клуба. После чего рассмотреть варианты решения вопроса. В конце концов можно выкупить, пусть и по завышенной цене. Где взять деньги? Спартак самый популярный клуб в России, у него много болельщиков — вот и коллективный собственник нашёлся. Кстати, среди акционеров Баварии нет обладателей крупных пакетов и это не мешает клубу находиться на ведущих позициях в мировом футболе.
particular
сегодня в 10:43
Ещё один, измеряющий путь к победе через потенциал и вложения...
ek8japhjmbt2
сегодня в 10:26
Спартак давно уже стал средненьким клубом, скоро уже второе поколение забудет когда он был чемпионом.
Capral
сегодня в 10:18, ред.
    ssspartak
    сегодня в 10:11
    Ну не только Спартака касается. Любой команде всегда нужно усиление. Только почему это усиление связано с трансферами? Тренируйте ЛУЧШЕ своих игроков! Понятное дело что на это нужно время и из 100 только 2-3 могут добраться до основы. Но тогда зачем академии, спорт-школы и вся клубная структура нужна? Вон у зенита сколько новых трансферов, а до сих пор "второе столетие под угрозой", и это еще без еврокубков.
    112910415
    сегодня в 09:51
    типа того
    f336we4xx2ws
    сегодня в 09:27
