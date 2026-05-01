Райс может быть дисквалифицирован за критику судейства в матче с «Атлетико»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность открытия дисциплинарного дела в отношении игрока «Арсенала» Деклана Райса.
По информации источника, поводом стали публичные критические высказывания футболиста в адрес судейской бригады во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Основное недовольство игрока вызвал инцидент во втором тайме: главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу английского клуба, однако отменил свое решение после консультации с системой VAR.
Согласно регламенту организации, за оскорбительное поведение или критику официальных лиц матча игроку может грозить дисквалификация.
и нахрена его было ставить на такой важный матч?
Руки прочь от Райса!