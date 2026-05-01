Райс может быть дисквалифицирован за критику судейства в матче с «Атлетико»

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) рассматривает возможность открытия дисциплинарного дела в отношении игрока «Арсенала» .

По информации источника, поводом стали публичные критические высказывания футболиста в адрес судейской бригады во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Основное недовольство игрока вызвал инцидент во втором тайме: главный арбитр назначил пенальти в пользу английского клуба, однако отменил свое решение после консультации с системой VAR .

Согласно регламенту организации, за оскорбительное поведение или критику официальных лиц матча игроку может грозить дисквалификация.