Райс может быть дисквалифицирован за критику судейства в матче с «Атлетико»

сегодня, 09:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность открытия дисциплинарного дела в отношении игрока «Арсенала» Деклана Райса.

По информации источника, поводом стали публичные критические высказывания футболиста в адрес судейской бригады во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Основное недовольство игрока вызвал инцидент во втором тайме: главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу английского клуба, однако отменил свое решение после консультации с системой VAR.

Согласно регламенту организации, за оскорбительное поведение или критику официальных лиц матча игроку может грозить дисквалификация.

Валерыч
сегодня в 12:04, ред.
Надо ж какие строгие чиновнички УЕФА... Может, вам лучше построже к выбору и назначению арбитров на матчи плей-офф ЛЧ подходить, чтобы не было подобных спорных прецедентов из-за ошибочных и непоследовательных судейских решений? Тем более, что этот Маккели, как говорят, уже не раз косячил
и нахрена его было ставить на такой важный матч?
Руки прочь от Райса!
112910415
сегодня в 09:50
не пощадят парня (
Гость
