Кертис Джонс может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно

сегодня, 10:03

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между футболистом и мерсисайдским клубом о продлении трудового соглашения были приостановлены несколько месяцев назад.

Основным претендентом на игрока выступает миланский «Интер». Итальянский клуб следит за развитием ситуации и выражает готовность начать предметные переговоры.

Отмечается, что потенциальный трансфер будет зависеть от финансовых требований «Ливерпуля». Кроме того, интерес к 25-летнему англичанину проявляют несколько клубов из АПЛ, одним из которых является «Астон Вилла».

пират Елизаветы
сегодня в 10:51
в Серию А рано еще.
можно в Ковентри, к Лэмпарду
