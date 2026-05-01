Кертис Джонс может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно

сегодня, 10:03

Полузащитник «Ливерпуля» может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между футболистом и мерсисайдским клубом о продлении трудового соглашения были приостановлены несколько месяцев назад.

Основным претендентом на игрока выступает миланский «Интер». Итальянский клуб следит за развитием ситуации и выражает готовность начать предметные переговоры.