Аршавин: «Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож»

1777619564

сегодня, 10:12

Бывший капитан сборной России поделился впечатлениями от игры за «Интер Майами». Выступая на марафоне «Знание.Первые», экс-футболист отметил, что аргентинец сейчас далек от своей оптимальной формы.

«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси».

38-летний форвард перешел в американский клуб в 2023 году. За это время он провел 99 матчей, забив 85 мячей и отдав 44 голевые передачи.