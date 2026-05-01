Аршавин: «Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси за «Интер Майами». Выступая на марафоне «Знание.Первые», экс-футболист отметил, что аргентинец сейчас далек от своей оптимальной формы.
«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси».
38-летний форвард перешел в американский клуб в 2023 году. За это время он провел 99 матчей, забив 85 мячей и отдав 44 голевые передачи.
Вы считаете, что это критика? Если водитель автобуса испортил зрение ,стал видеть хуже на один глаз, но когда кто-то из компетентных людей скажет о его плохом зрении, Вы, уважаемый, скажете, что это критика водителя?
Аршавин имеет свое мнение на счёт игры Месси, заметил, что тот уже не такой, каким был более молодым и что? Это не правда ?
Месси футболистом был высочайшего уровня, но не теперь, ибо время неумолимо.
Теперь давайте и меня критикуйте в том смысле, что Месси не знает о моем существовании и я не имею право что-то говорить о Месси?
Странное у Вас понимание критики и о праве болельщиков, специалистов обсуждать футболистов.