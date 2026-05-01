Аршавин: «Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож»

сегодня, 10:12

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси за «Интер Майами». Выступая на марафоне «Знание.Первые», экс-футболист отметил, что аргентинец сейчас далек от своей оптимальной формы.

«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси».

38-летний форвард перешел в американский клуб в 2023 году. За это время он провел 99 матчей, забив 85 мячей и отдав 44 голевые передачи.

Аршавин: «В „Спартаке“ нет чемпионского потенциала без новых трансферов»
Сегодня, 09:20
Мостовой оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство в новом сезоне
Вчера, 16:35
Даниил Денисов рассказал, вернулся ли спартаковский дух
Вчера, 16:09
Луис Энрике: «Надеюсь, с Божьей помощью „Зенит“ добьётся победы над ЦСКА»
Вчера, 15:09
Семак: «ЦСКА проведёт матч с „Зенитом“ на максимуме своих возможностей»
Вчера, 14:10
Мелкадзе ответил на вопрос, есть ли у него обида на «Спартак»
Вчера, 13:46
Мегалодон
сегодня в 14:50
"Разбирающиеся в футболе" оценивают Месси по объему продаж, как шаурму. В этом и смысл, если ты приравниваешь спорт с продаже шаурмы. Конечно он не футболист, и никогда им не был, он торговая марка и не скрывает этого, история его ухода из-за денег из Барселоны ставшая достоянием общественности во время выборов Лапорты - тому доказательство. Он сам выбрал деньги, а рссказывал обратное.
nik9373
nik9373 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 13:57
А, где, собственно там мнение на счёт игры? "Мало похож на футболиста" - прям исчерпывающе. А последняя фраза выдаёт зависть, потому как на Аршавина не придёт стадион смотреть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Я вспоминаю Аршавина в последние годы его карьеры, например в Кайрате. Он больше рекламного агента напоминал и злостного алиментщика, бегавшего от детей. А сейчас это надувающий щёки пузырь от Газпрома
Vladimir808
сегодня в 13:11
Хм, я тоже видел Месси.
Нормальный парень. Даже очень похож на…футболиста.
lotsman
сегодня в 12:59
Ну кто на кого похож, это ещё надо разобраться.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:45
Всё, сразил наповал, окончательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не жалеешь старика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27hw4psx6pqa
сегодня в 12:38
Всему свое время.
Futurista
сегодня в 12:30
Ну это правда же...при всем уважении...Месси сейчас на поле - это свадебный генерал...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:25, ред.
...Когда то все мы были рысаками!
Глотнув азона, по полю неслись!
Теченье жизни всех нас заствляла,
Дерзай, упал-вставай,держись!
И вот уже года преклонны,
Ты понимаешь, силы нет уж пас отдать,
Но статус всё таки дороже!
Старешься, хоть где нибудь не облажать!!!
shur
сегодня в 12:15, ред.
...Шава сам после "Арсенала" всё больше руками, чем ногами "работал"! Кому отдать, куда побежал, как пробить....!!!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Талант не пропьешь и в землю не зароешь.)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:02
У человека футбольного спросили о игре другого футболиста. Он ответил так, как ответил.
Вы считаете, что это критика? Если водитель автобуса испортил зрение ,стал видеть хуже на один глаз, но когда кто-то из компетентных людей скажет о его плохом зрении, Вы, уважаемый, скажете, что это критика водителя?
Аршавин имеет свое мнение на счёт игры Месси, заметил, что тот уже не такой, каким был более молодым и что? Это не правда ?
Месси футболистом был высочайшего уровня, но не теперь, ибо время неумолимо.
Теперь давайте и меня критикуйте в том смысле, что Месси не знает о моем существовании и я не имею право что-то говорить о Месси?
Странное у Вас понимание критики и о праве болельщиков, специалистов обсуждать футболистов.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:02
Всё правильно, на имени и технике делает шоу. Рвать жилы уже ни к чему. Я вот иногда кубок легенд Спартака смотрю, так им по 50 и техника никуда не делась. Приятно смотреть. Скорости не те, но всё остальное на месте.
Sergo81 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Любители футбола прекрасно помнят, что кубок УЕФА Аршавин вытащил в игре с Марселем в одно лицо, забив гол в гостях и оставив шансы дома. Правда домашний матч мутный был, как и матч с Баварией, но это уже другая история. Да и помнить будем матч с Голландией, там он был первой скрипкой знаменитого Оркестра.
hpfdzgwhh3ta
сегодня в 11:54
Тем не менее он продолжает давать результат.
Nenash
сегодня в 11:53
Конечно.. Месси никогда не был похож на футболиста.. Как и Эйнштейн на физика.. Малолетний "бомж".. 😄
43excsmnyued
сегодня в 11:36
А Андрюша-жертва-Словении на культурного и воспитанного человека не был похож никогда и нисколечко
lazzioll
сегодня в 11:35
а ведь когда-то вместе чипсы рекламировали одни и те же..
Romeo 777
сегодня в 11:34
Месси ещё с 35 лет играет в полулюбительском МЛС 🙃 а в 32-33 уже уже тусил в чемпионате одной команды!)
112910415
сегодня в 11:27
на чудеса способен по-прежнему !
в отличие от Андрея ...
Ruslik1982
сегодня в 11:21
даже в такой форме Месси наверняка вошел бы в Топ-20 полузащитников мира, а Аршавин разве что в Топ-20 запасных Кубани
Alex_67
сегодня в 11:15
Месси за карьеру столько слышал мнений о своей игре, ему давно до лампочки высказывания людей. Сомневаюсь, что Лионель вообще узнает об оценке человека, который когда-то, в составе самого Арсенала, забил в одном матче АПЛ четыре гола, в ворота самого Ливерпуля. Аршавин в последнее время зачастил в эфир. Интересно, из каких соображений Андрей в качестве объекта критики выбрал Месси? Кто будет следующим, Роналду?
Ruslik1982
сегодня в 11:14, ред.
если бы не 4 гола Ливерпулю, то про Аршавина уже бы давно никто не вспоминал. случайность одного матча рассуждает про лучшего игрока в истории футбола
Фил Кио
сегодня в 11:10
Зависть - плохое качество для всех, тем более для бывшего футболиста, к действующему, но это, как говорится, его проблемы.
Groboyd
сегодня в 11:05
Месси 38 и он до сих пор временами вытворяет то, что Аршавину и не снилось. Сам розовощёкий уже в 32 на футболиста был мало похож.
particular
сегодня в 10:39
Это просто впечатление бывшего игрока, который в своё время, чётко обрисовал свою позицию про ожидания и проблемы... Месси так не делал...
Capral
сегодня в 10:24
Так он для того и играет в Америке, чтобы на него ходили. Но даже такой пистон, иногда показывает чудеса техники...
6ejbbt3crxqf
сегодня в 10:23
Выжимает из футбола все, что можно выжать.
Kosmos58
сегодня в 10:23
Кому, как не губастому, знать о Месси ...
