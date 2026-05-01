«Краснодар» и «Локомотив» интересуются защитником греческого ОФИ

сегодня, 10:42

Центральный защитник греческого клуба ОФИ Крешимир Кризманич входит в сферу интересов «Краснодара» и московского «Локомотива». Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

К 25-летнему хорватскому футболисту также проявляют интерес «Панатинаикос» и «Левски». Действующее соглашение игрока с греческим клубом рассчитано до июня 2028 года.

Sergo_ural
Sergo_ural
сегодня в 12:30
Краснодар, а воспитанники?
925cmhszuyft
925cmhszuyft
сегодня в 11:53
Краснодар при желании перебьет предложение Локомотива.
d8xhe43yxax5
d8xhe43yxax5
сегодня в 11:15
Локомотив сейчас напрасная трата времени.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:59
Конец сезона.Готовятся к новому.Рутина
