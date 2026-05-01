На конгрессе ФИФА сорвалось примирение ассоциаций Палестины и Израиля

На конгрессе ФИФА сорвалась попытка символического примирения футбольных ассоциаций Палестины и Израиля.
Глава организации Джанни Инфантино призвал руководителей федераций к рукопожатию, однако президент Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибриль Раджуб демонстративно покинул сцену.
Свой отказ Раджуб объяснил нежеланием сотрудничать с представителями «правительства, совершающего геноцид». Также глава PFA подтвердил, что палестинская сторона подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ассоциация оспаривает решение ФИФА не отстранять сборную Израиля и израильские клубы от международных турниров.