Футболисты «Реала» выступили за назначение Юргена Клоппа

сегодня, 10:59

Футболисты «Реала» выступают за назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера команды.

По информации источника, внутри коллектива сформировалось предпочтение в пользу немецкого специалиста, а не наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо.

Игроки выражают обеспокоенность возможным возвращением португальского тренера. Основным аргументом против кандидатуры Моуриньо является его авторитарный стиль управления, который, по мнению команды, может привести к дестабилизации атмосферы в раздевалке.

В противовес этому, методы работы Клоппа расцениваются игроками как более конструктивные и вызывающие профессиональное расположение. Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает обе кандидатуры.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:44
Это не выбор немца в тренеры.....это протест против Моуриньо....
И саботажники боятся авторитарности....
Romeo 777
Romeo 777 ответ MMM 58 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Согласен, это 100%
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:38, ред.
Артета кстати да, тоже ведь долго трудится в Арсенале) и почти чемпион сейчас…почти 😁
MMM 58
MMM 58 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:09
Это, если верить всему, что написано.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:08
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
MMM 58
MMM 58 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Относительно 30-летней засухи, это очень хорошо)
Ну и постоянно в борьбе был за чемпионство.
Я считаю, Клопп поднял Ливер на достойный уровень.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:03
...ромашку устроили, понимаешь!!! Благо весна идёт!
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:36
В целом да, но Артета уже 7 лет работает) Ньюкасл, Вилла за топ клуб считаются? Хау 5 лет работает, Эмери 4.
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 13:18
Поможет только Зидан и то не факт, Мбаппе не нужен был Реалу как я всегда и говорил, вся атмосфера раздевалки пошла к черту, никакой семьи там больше нет большой, пришел один долбоящер в команду(одного Вини мало было) и всё пошло по одному месту. И всем это было очевидно, кроме дона мать его флорентино, отправляйся на песнию уже дед, Алонсо карьеру подпортил своими решениямиь и команду развалил одной покупкой)) Маразм дело такое
KSY716
KSY716
сегодня в 13:18
Игроки не назначают тренера. Иначе это аннархия
Lobo77
Lobo77
сегодня в 13:18, ред.
Наверное по Мауру есть недовольство нескольких игроков из за конфликта Винисиус - Престиани.
Возможно
И тогда типа "уж лучше Клоппа" как будто выбор стоит или Жозе или Юрген.
Но это так себе объяснение...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 13:11
"По информации источника, внутри коллектива сформировалось предпочтение"
по информации КАКИХ источников?
ОБС?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:09
Да, но и никто кроме них в одном ТОП клубах не работал так много лет (за последние 10+ лет)
Sergo81
Sergo81 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:05
А если глубже копнуть, то право голоса не у всех игроков Реала и это очень плохо для команды. Тем более для тренера.
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Я может удивлю, но кроме Пепа, за последние 14 лет никто хотя бы 2 раза не выигрывал АПЛ. Поэтому Клопп не одинок.
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:05
Конечно сложнее, это 100%, в АПЛ конкуренция значительно выше. А так, это всё же Реал, своя атмосфера и особенность, там многие ТОП тренеры не выживали
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:03
Опять черепахин воду мутит
Romeo 777
Romeo 777 ответ MMM 58 (раскрыть)
сегодня в 13:01
Да нет, не забыл, я не об этом)
Просто я написал лишь о фактах, ведь у него 1 чемпионство за многие годы
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:59, ред.
Удивительно другое, что у игроков в Реале вообще есть право голоса в этом вопросе, в Реале вертикаль власти какая то перевёрнутая получается, или ещё того хуже двухсторонняя. А когда вертикаль власти двухсторонняя любой тренер попадает в бутерброд, и это не про еду.
A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:54
На мой скромный взгляд, брать чемпионство в АПЛ сложнее всего. Думаю, с таким футболом, какой был у Ливера при Клоппе, он несколько раз бы покорил ЛаЛигу
Sergo81
Sergo81
сегодня в 12:39, ред.
Выбирают они тренера)) , да к ним даже сбитый лётчик не пойдёт, не то, что Клопп. Пока бойцы не угомонятся в борьбе за левый фланг атаки)
MMM 58
MMM 58 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:26
Вы забыли написать, сколько до Клоппа не было чемпионства. И про ЛЧ забывать не стоит.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:25
Реалу нужен авторитетный тренер, который не будет подтирать слезы Вини и Мбаппе, а заставит их пахать на общекомандный результат! Мне кажется и Жозе, и Юрген могут с этим справиться, только вот игровой стиль будет разным.
Юрген в Ливере ставил высокопрессингующий футбол, с высокой линией обороны при атаке, и быстрыми скоростными выходами в атаку при обороне! Если для быстрых выходов в атаку ресурсы в лице Вини, Килиана, Трента и Джуда у него есть, то для игры с высокой обороной у него нет подходящих оборонцев!!! Хёйсен может так играть и всё....больше нет никого! Милитао чаще в медпункте чем на поле, Рюдигер уже не тот, Алаба давно на выход напрашивается, Асенсио тоже бракодел....так что придется потратиться на защитников!
Под нынешний состав Жозе кажется более подходящий. Он ставит "сухой" футбол и не столь интенсивный, но при этом с быстрым выходом в атаку, с более низким оборонительным блоком. В такой ситуации имеющиеся оборонительные игроки подходят для такой игры, но нужны игроки в полузащиту!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:18, ред.
Клопп - очень харизматичный тип и, кроме того, имеет удивительную способность реанимировать команды, в которых зародилось зерно угасания. Но Реал - это совсем другое дело, раз уж раздевалка сумела слить Алонсо, который отнюдь недурно выполнял свою работу... Короче, не нужны Юргену такие оладушки, думаю, что не станет он портить себе кровь. Если бы он был поклонником мемасиков рунета, ответил бы вот этим
MMM 58
MMM 58 ответ 8a2vhybhkvhq (раскрыть)
сегодня в 12:15
Любой, хоть маломальски разбирающийся в футболе, знает, кто все решения принимает в Реале.
8a2vhybhkvhq
8a2vhybhkvhq
сегодня в 12:08
У сливочных тренера выбирают и увольняют игроки, какая-то не здоровая тенденция
ky77tjccxfu8
ky77tjccxfu8
сегодня в 11:55
Теперь в Реале тренера выбирают голосованием игроков.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:37
пусть тандем берут обоих, потом в качестве неустойки одному Винисиуса дадут другому Мбаппе в личное пользование.
Capral
Capral
сегодня в 11:30
Ну насчет конструктивности можно поспорить. Особой конструктивности в работе Клоппа никогда и не было, неговоря уже о романтике футбола... Но видимо реалистам мало было Алонсо, с его интенсивным прессингующим футболом, хочется попробовать клопповского, от которого изнемогал даже Салах, в чем сам и признавался. Откровенно говоря, нигде, в немецкой печати не встречал о намерении Клоппа возглавить Реал, только о перспективе в сборной. Но если в сб.Германии, Клоппа хотят видеть с целью возвращения немецкого футбола к традициям прошлого, то, что может дать Клопп в Реале, пока не понимаю... Реал вряд ли будет играть в футбол Ливерпуля и Дортмунда. Надежда только на авторитет немца и его умение находить общий язык с разно-характерными игроками.
particular
particular ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Учитывая немецкий педантизм Клоппа, скорее всего, он начал бы шевелить им булки, так что, на шары у них времени не останется :)
