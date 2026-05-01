Футболисты «Реала» выступили за назначение Юргена Клоппа

Футболисты «Реала» выступают за назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера команды.
По информации источника, внутри коллектива сформировалось предпочтение в пользу немецкого специалиста, а не наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо.
Игроки выражают обеспокоенность возможным возвращением португальского тренера. Основным аргументом против кандидатуры Моуриньо является его авторитарный стиль управления, который, по мнению команды, может привести к дестабилизации атмосферы в раздевалке.
В противовес этому, методы работы Клоппа расцениваются игроками как более конструктивные и вызывающие профессиональное расположение. Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает обе кандидатуры.
Юрген в Ливере ставил высокопрессингующий футбол, с высокой линией обороны при атаке, и быстрыми скоростными выходами в атаку при обороне! Если для быстрых выходов в атаку ресурсы в лице Вини, Килиана, Трента и Джуда у него есть, то для игры с высокой обороной у него нет подходящих оборонцев!!! Хёйсен может так играть и всё....больше нет никого! Милитао чаще в медпункте чем на поле, Рюдигер уже не тот, Алаба давно на выход напрашивается, Асенсио тоже бракодел....так что придется потратиться на защитников!
Под нынешний состав Жозе кажется более подходящий. Он ставит "сухой" футбол и не столь интенсивный, но при этом с быстрым выходом в атаку, с более низким оборонительным блоком. В такой ситуации имеющиеся оборонительные игроки подходят для такой игры, но нужны игроки в полузащиту!