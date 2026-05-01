Футболисты «Реала» выступили за назначение Юргена Клоппа

сегодня, 10:59

Футболисты «Реала» выступают за назначение на должность главного тренера команды.

По информации источника, внутри коллектива сформировалось предпочтение в пользу немецкого специалиста, а не наставника «Бенфики» .

Игроки выражают обеспокоенность возможным возвращением португальского тренера. Основным аргументом против кандидатуры Моуриньо является его авторитарный стиль управления, который, по мнению команды, может привести к дестабилизации атмосферы в раздевалке.

В противовес этому, методы работы Клоппа расцениваются игроками как более конструктивные и вызывающие профессиональное расположение. Сообщается, что президент «Реала» рассматривает обе кандидатуры.