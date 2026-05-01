Муми Нгамалё: «Карпин не объяснял причины моего отсутствия в составе»

сегодня, 11:34

Вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал период работы под руководством Валерия Карпина.

Тяжело, когда не чувствуешь прежний уровень поддержки. Не хочу никого обвинять – просто продолжу упорно работать. Карпин и Личка – просто разные тренеры с разными взглядами на футбол. Но стоит не жаловаться, а адаптироваться. Я пытался это сделать, но Карпин считал, что этого недостаточно. Я ведь не волшебник.

Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю. Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?

Думал ли об уходе? Да. Потому что карьера футболиста короткая. На теорию я опаздывал, да – за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений. Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так – пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.

Я бы не сказал, что он плохой человек. Но мне не нравилось его отношение ко мне. А с тренерской точки зрения у Карпина правильный менталитет. Он реально хотел побеждать.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:05
Карпин ему не объяснял? А зачем пояснять что-то человеку, если он неоднократно опаздывал на теорию? Опаздывал, значит не знал и не понимал как играть будет команда. А значит зачем он на поле нужен. Тренер в такой ситуации всегда прав.
7rvy528bvtxu
7rvy528bvtxu
сегодня в 14:23
В последние слова я больше верю, всё остальное проблема самого игрока
Capral
Capral ответ KSY716 (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
В Ростове он работал с людьми, которые хотели расти и совершенствоваться. Работал с людьми, не разбалованными огромными деньгами, в клубе, где считали и считают каждую копейку. Поэтому там было и понимание.
А здесь он попал в сборище штрейкбрехеров, где при живом Гусеве объясняются в любви к шварцу, не слушают тренера и саботируют его (Карпина).
Но правильней всех сказал А.Кандауров:"Карпин дурак, не потому что он ушел, но потому что он пришел..."
KSY716
KSY716
сегодня в 13:22
Ну Ростов с ним временами был неплох
Capral
Capral
сегодня в 11:54
А кто забудет- тому оба...
sfrpu8z5c69h
sfrpu8z5c69h
сегодня в 11:48
Карпина трудно назвать тренером, физрук и неудачник полный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 11:45, ред.
Карпина может помянуть тот кто в него верил и кто постоянно ошибается в прогнозах всем на смех))
Dinamo
Dinamo
сегодня в 11:43
Кто карпина помянет, тому глаз вон.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:36
Правильное решение,надо больше работать !
Гость
