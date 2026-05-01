Муми Нгамалё: «Карпин не объяснял причины моего отсутствия в составе»

Вингер московского «Динамо» прокомментировал период работы под руководством .

Тяжело, когда не чувствуешь прежний уровень поддержки. Не хочу никого обвинять – просто продолжу упорно работать. Карпин и Личка – просто разные тренеры с разными взглядами на футбол. Но стоит не жаловаться, а адаптироваться. Я пытался это сделать, но Карпин считал, что этого недостаточно. Я ведь не волшебник.

Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю. Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?

Думал ли об уходе? Да. Потому что карьера футболиста короткая. На теорию я опаздывал, да – за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений. Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так – пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.

Я бы не сказал, что он плохой человек. Но мне не нравилось его отношение ко мне. А с тренерской точки зрения у Карпина правильный менталитет. Он реально хотел побеждать.