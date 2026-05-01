«Барселона» представила эксклюзивную форму на «Эль-Класико»

1777625086

сегодня, 11:44

Руководство «Барселоны» подтвердило смену дизайна игровой формы на предстоящий матч чемпионата Испании против «Реала».

В рамках действующего соглашения с титульным спонсором, аудиостриминговым сервисом Spotify, на футболках каталонского клуба будет размещен логотип американской певицы Оливии Родриго.

Данная инициатива является частью маркетинговой стратегии по продвижению наиболее популярных мировых артистов в рамках крупнейших футбольных противостояний.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» запланирована на 10 мая 2026 года.