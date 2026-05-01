Унаи Эмери раскритиковал работу VAR после поражения от «Ноттингема»

сегодня, 12:10
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подверг критике работу VAR по итогам первого полуфинального матча Лиги Европы против «Ноттингем Форест» (0:1). Негодование специалиста вызвал эпизод в конце первого тайма, когда полузащитник соперника Эллиот Андерсон грубо сыграл против Олли Уоткинса.

После повтора я понял, что это ответственность VAR. Это огромная ошибка! Уоткинс был близок к перелому лодыжки. На VAR лежит большая ответственность, и они должны дать объяснения. Это безумие. Я на 100% за VAR, но мы должны правильно им пользоваться. В данном случае нет никаких сомнений. Один такой поступок мог стоить Уоткинсу сломанной лодыжки.

Все комментарии
5cx6tmntxxkh
сегодня в 13:38
Диагноз товарища Дзюбы подтверждается
сегодня в 13:32
Вот и Эмери не любит проигывать
KSY716
сегодня в 13:21
Все не любят ВАР
Bad Listener
сегодня в 12:13
А чем ВАР от сломанных лодыжек поможет? Оно только последствия может создать, а лодыжка уже переломана будет что с ВАР что без ВАР.
Гость
