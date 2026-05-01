«Ювентус» интересуется полузащитником «Штутгарта» Штиллером

сегодня, 12:18

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Анжело Штиллеру.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство туринского клуба уже изучило подробные данные о 25-летнем немецком футболисте. За развитием ситуации также следят ведущие клубы АПЛ. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 40 млн евро.

Отмечается, что решение Штиллера о продолжении карьеры будет во многом зависеть от результатов «Штутгарта» в текущем сезоне: попадание клуба в Лигу чемпионов может стать решающим аргументом в пользу того, чтобы игрок остался в Германии.

сегодня в 13:35
Он уже одной ногой в Челси
Али Самаркандский
сегодня в 13:03
Интересный выбор.Главно чтобы удачный
пират Елизаветы
сегодня в 12:56
а Юве сам пробился в ЛЧ? ))
Гость
