«Ювентус» интересуется полузащитником «Штутгарта» Штиллером

сегодня, 12:18

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» .

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство туринского клуба уже изучило подробные данные о 25-летнем немецком футболисте. За развитием ситуации также следят ведущие клубы АПЛ . В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 40 млн евро.

Отмечается, что решение Штиллера о продолжении карьеры будет во многом зависеть от результатов «Штутгарта» в текущем сезоне: попадание клуба в Лигу чемпионов может стать решающим аргументом в пользу того, чтобы игрок остался в Германии.