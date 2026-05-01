«Краснодар» провёл предварительные переговоры по трансферу Миронова

сегодня, 12:36

«Краснодар» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ростова» Алексея Миронова.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство «быков» уже провело предварительные переговоры по потенциальному переходу 26-летнего футболиста.

Несмотря на проявленный интерес, официального запроса в ростовский клуб пока не поступало.

35yhp7x8jrv6
сегодня в 14:56
Ростов скоро развалится, можно будет забрать задарма
Alex_67
сегодня в 13:49
Его, скорее всего, берут для ротации.
KSY716
сегодня в 13:20
Опять растаскивают Ростов. Если посчитать он главный поставщик игроков в РПЛ
bum8tpxdn2qd
сегодня в 13:01
Полезный игрок, Краснодару пригодится.
particular
сегодня в 12:56, ред.
Интересная политика Краснодара... Иметь академию и столько ею кичиться, что бы потом в основу набирать варягов разной степени загорелости...
Можно конечно возразить тем, что молодежь выращивают для становления в других клубах и лигах, но тогда это больше смахивает на анекдотную эффективность про сдачу бутылок для покупки другого пойла...
