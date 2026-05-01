Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Себальос покинет «Реал» из-за конфликта с Арбелоа

сегодня, 13:03

Отношения между полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом и тренерским штабом достигли критической точки.

По информации источника, 23 апреля футболист в личном разговоре попросил главного тренера Альваро Арбелоа прекратить с ним любые контакты.

Себальос объяснил это личными разногласиями, подчеркнув, что не хочет дестабилизировать обстановку в раздевалке. Уже на следующий день игрок не был включен в заявку на матч против «Бетиса».

В руководстве «Реала» полагают, что конфликт спровоцирован самим игроком для облегчения ухода из клуба. Ожидается, что стороны расторгнут контракт в ближайшее время.

Подписывайся в ВК
Все новости
На конгрессе ФИФА сорвалось примирение ассоциаций Палестины и Израиля
Сегодня, 10:53
В голландском футболе возникли проблемы из-за двойного гражданства
Вчера, 15:33
У защитника «Арсенала» Уайта и Диего Симеоне произошёл конфликт
Вчера, 09:30
В Серии А выявили систему тайных сигналов для управления решениями VAR
27 апреля
Грилиш заснул в нетрезвом виде на крыше бара в Манчестере
27 апреля Фото
Матч «Интер» — «Верона» попал под следствие по делу Джанлуки Рокки
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
xfjrhq4mtd5u ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:04
Решил вставить себе в фамилию твёрдый знак
сегодня в 14:57
Зазвездился игрок и тренер верно его поставил на место.
Валерыч
сегодня в 14:56
Игрок ни о чём. 120 матчей за "Реал" - 5 голов. В этом сезоне 15 матчей -один голевой пас. Поэтому в основном на лавке сидит. Ему бы давно уже в клуб попроще уйти. "Реал" слишком высокий уровень для него.
Твой Арсен ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 14:52
Он был в аренде в Арсенале в прошлом году, но не понравился Артете.
сегодня в 14:32
мне казалось что он в аренде где-то в Англии, че-то я его даже на заменах не видел. не так часто смотрю конечно
сегодня в 14:00
....С Папой Карло было всё иначе, на замены выходил и был всем доволен!!!
сегодня в 13:44
И Себальос туда же...
сегодня в 13:39
Себальос решил сделать себальос.
сегодня в 13:22
Спасибо Перес, этот Реал еще долго в себя приходить будет, печально
сегодня в 13:10, ред.
Неужели так сложно стало уйти из футбольного клуба что приходится манипулировать, вроде рабство отменили давно, похоже мерещатся теории заговора руководству. Конфликты случаются, без подводных камней и задних мыслей, это часть жизни, конфликт вообще признак здоровых честных отношений если что, без конфликтов никогда не поймёшь кто свой, а кто не свой и как с человеком рядом взаимодействовать. Если конфликтов нет значит кто то что то недоговаривает.
сегодня в 13:04
Серьезная потеря для реала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 