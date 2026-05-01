Себальос покинет «Реал» из-за конфликта с Арбелоа

сегодня, 13:03

Отношения между полузащитником «Реала» и тренерским штабом достигли критической точки.

По информации источника, 23 апреля футболист в личном разговоре попросил главного тренера прекратить с ним любые контакты.

Себальос объяснил это личными разногласиями, подчеркнув, что не хочет дестабилизировать обстановку в раздевалке. Уже на следующий день игрок не был включен в заявку на матч против «Бетиса».

В руководстве «Реала» полагают, что конфликт спровоцирован самим игроком для облегчения ухода из клуба. Ожидается, что стороны расторгнут контракт в ближайшее время.