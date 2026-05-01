Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг договоренности о пролонгации соглашения.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года и включит опцию продления еще на один сезон. Активация этой опции возможна при обоюдном согласии сторон по окончании сезона-2027/28.
Официальное подписание документов состоится сразу после того, как «сине-гранатовые» гарантируют себе титул чемпионов Испании. На данный момент клуб лидирует в Ла Лиге с преимуществом в 11 очков за пять туров до финиша.
нужны защитники и наконечник. и не помешает игрок получше Рэшфорда..
если контракт с тренером продлевают, значит, клуб готовит трансферы.
на это лето посмотрим, насколько намерения серьезные.
если будут провалы, ничего хорошего дальше не будет.
а будут травмы ведущих игроков, вот их загоняют так что после травм больше не заиграют на высоком уровне.
поэтому желание Флика заполучить ЛЧ влияет на Лапорту.
и президент вместе с Деку начали двигаться.
вот только в каком направлении)))
удивляют последние новости, что Кунде, Фермина и Рафинью могут продать.
похоже развлекательное ТО будет не только у Реала.
