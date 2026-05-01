Испания. Примера 2025/2026

Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года

сегодня, 13:25

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг договоренности о пролонгации соглашения.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года и включит опцию продления еще на один сезон. Активация этой опции возможна при обоюдном согласии сторон по окончании сезона-2027/28.

Официальное подписание документов состоится сразу после того, как «сине-гранатовые» гарантируют себе титул чемпионов Испании. На данный момент клуб лидирует в Ла Лиге с преимуществом в 11 очков за пять туров до финиша.

Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:05
Рэшфорд вообще инородное тело зачем брали загадка
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 15:04
вратарь хорош.
нужны защитники и наконечник. и не помешает игрок получше Рэшфорда..
если контракт с тренером продлевают, значит, клуб готовит трансферы.
на это лето посмотрим, насколько намерения серьезные.
если будут провалы, ничего хорошего дальше не будет.
а будут травмы ведущих игроков, вот их загоняют так что после травм больше не заиграют на высоком уровне.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 15:02
Вратарь Хайкин дешево и сердито нап думаю не Осихмен нужон быстрый нужен.. конечно нереально но я бы остановилсямна Лаутаро
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:56
Наконечник нужен и вратарь понадежнй
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:33
Ханси Флику нужна победа в ЛЧ, как и Ямалю и всем молодым игрокам.
поэтому желание Флика заполучить ЛЧ влияет на Лапорту.
и президент вместе с Деку начали двигаться.
вот только в каком направлении)))
удивляют последние новости, что Кунде, Фермина и Рафинью могут продать.
похоже развлекательное ТО будет не только у Реала.
Capral
Capral
сегодня в 14:13
По игре не было соперничества, а не по очкам. Никто не отрицает ошибок Анчелотти, но и на это были причины.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 14:09
Почему второй год нет соперничества у Барсы? В прошлом сезоне и Анчи был и по количеству очков Реал отстал всего на 4 балла. Конкуренция была. Другое дело в личных играх Реал всё проиграл, но это вопросы к Анчелотти.
psz2hdx8eeq3
psz2hdx8eeq3
сегодня в 14:09
Много молодых игроков, работа получается, Флика надо сохранить
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:54
В наше время говорили- дробь г...о.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:52
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:51
С ЛЧ соглашусь трава виновата слишком высокая была.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:50
Правильно- за счет атаки. Но и второй год соперничества в Примере у Барсы нет, а в ЛЧ, сам видишь...(((
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:47
За счет атаки невелирует. Пока таких грубых косяков за ним нет. Барселона стабильна в этом году титул Испании их.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:44
Смотря какие. Косяки Флика особенно заметны- это невозможно отрицать или не видеть. Это и оф.ловушки и безграмотная игра в защите, и даже, взятый в аренду Рэшфорд, от которого мало толку, и который- ни ментально, ни по форме Барселоне не соответствует...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:39, ред.
Работает .. у каждого думаю тренера есть косячки
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:38
Работает, далеко не всё, и это, уже второй год подряд очевидно...
particular
particular
сегодня в 13:37
Когда всё более-менее ровно, - что-то менять, понукать, осаживать и мутить не надо...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:30
А зачем менять если все работает
