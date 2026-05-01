Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года

1777631115

сегодня, 13:25

Главный тренер «Барселоны» достиг договоренности о пролонгации соглашения.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года и включит опцию продления еще на один сезон. Активация этой опции возможна при обоюдном согласии сторон по окончании сезона-2027/28.

Официальное подписание документов состоится сразу после того, как «сине-гранатовые» гарантируют себе титул чемпионов Испании. На данный момент клуб лидирует в Ла Лиге с преимуществом в 11 очков за пять туров до финиша.