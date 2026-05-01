Президент костромского «Спартака» исключил выход клуба в РПЛ в этом сезоне

сегодня, 13:31

Президент костромского «Спартака» Юрий Филаков заявил, что по итогам текущего розыгрыша Первой лиги команда не ставит перед собой задачу по выходу в Российскую Премьер-Лигу.

Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона. Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ , способного не просто выйти, но и закрепиться там.

На данный момент костромской коллектив занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков.