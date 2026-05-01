Президент костромского «Спартака» исключил выход клуба в РПЛ в этом сезоне

сегодня, 13:31

Президент костромского «Спартака» Юрий Филаков заявил, что по итогам текущего розыгрыша Первой лиги команда не ставит перед собой задачу по выходу в Российскую Премьер-Лигу.

Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона. Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там.

На данный момент костромской коллектив занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков.

lotsman
lotsman
сегодня в 15:19
Поэтому и перестали бороться за лидерство?
hgv7n6epdgre
hgv7n6epdgre
сегодня в 14:58
Все это как-то не по спортивному.
4fa3bbhgmpk2
4fa3bbhgmpk2
сегодня в 14:56
Для выхода в РПЛ клубу лучше поменять название.
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 14:25
В Костроме заканчивается строительство стадиона на 4500 зрителей (с технической возможностью увеличить до 10000). Строят самостоятельно, без генерального подрядчика, чтобы сэкономить. А РПЛ требует чтоб было минимум 10000.
У Черноморца в прошлом году была похожая история. В Новороссийске и Костроме примерно одинаковое население около 260 - 265 тысяч, чуть меньше населения Исландии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:58
Интересно как при таких условиях ставятся задачи на сезон ???
"Вы ребята играйте старайтесь....только не очень....выше четвёртого места не подпрыгивайте....ваша игра ни в коем случае не должна обгонять стройку стадиона"
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:39, ред.
О, знакомая отмазка, у Мостового научились, в его стиле. Синдром отложенной жизни. По мне так выйти и проиграть лучше чем не выйти. Это полезный опыт.
Гость
