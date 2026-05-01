Вингер «Динамо» Нгамалё допустил получение гражданства РФ в 2027 году
Вингер московского «Динамо» и сборной Камеруна заявил о готовности рассмотреть вопрос получения российского гражданства. По словам 31-летнего игрока, процедура может быть инициирована в следующем году, когда исполнится пять лет с момента его переезда в Россию.
Буду ли я рассматривать возможность получения российского паспорта? Конечно, я рассмотрю этот вариант. Тут никаких проблем.
