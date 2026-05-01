«Ливерпуль» рассматривает Баркола как основного кандидата на замену Салаху

«Ливерпуль» изучает возможность приобретения вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в летнее трансферное окно.
Руководство мерсисайдского клуба видит в 23-летнем французском футболисте приоритетный вариант для усиления линии атаки в связи с ожидаемым уходом Мохамеда Салаха по окончании текущего сезона.
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Баркола с прошлого года, когда игрок рассматривался в качестве альтернативы Александеру Исаку.
Несмотря на то что ПСЖ в настоящее время отдает приоритет продлению контракта с Баркола, приостановив переговоры с Усманом Дембеле, ключевым фактором в сделке может стать роль игрока в составе.