«Ливерпуль» рассматривает Баркола как основного кандидата на замену Салаху

сегодня, 14:31

«Ливерпуль» изучает возможность приобретения вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в летнее трансферное окно.

Руководство мерсисайдского клуба видит в 23-летнем французском футболисте приоритетный вариант для усиления линии атаки в связи с ожидаемым уходом Мохамеда Салаха по окончании текущего сезона.

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Баркола с прошлого года, когда игрок рассматривался в качестве альтернативы Александеру Исаку.

Несмотря на то что ПСЖ в настоящее время отдает приоритет продлению контракта с Баркола, приостановив переговоры с Усманом Дембеле, ключевым фактором в сделке может стать роль игрока в составе.

Capral
сегодня в 14:47
Слабо верится, да и не под стиль Ливера, он...
Гость
