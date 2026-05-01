Губерниев связал назначение Гаранина с безнадёжной ситуацией в «Пари НН»

сегодня, 15:33

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».

Тренер довольно известный, может, ему решили дать шанс от безнадеги. Посмотрим, как он всколыхнет команду. Я бы не сказал, что он из медиалиги. Все‑таки в командах мастеров работал. Может, рассчитывают, что Гаранин не сказал последнего слова в тренерстве и выведет команду на новый уровень.

Вадим Гаранин сменил на посту Алексея Шпилевского, контракт подписан до конца сезона-2025/26. После 27 туров «Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.

ymy446qxfhju
сегодня в 18:43, ред.
В данной ситуации, по-любому новому тренеру первым делом будет задача спасти команду от вылета, а потом уже будут смотреть по итогу на продолжение сотрудничества
tmsc5sqwsyf9
сегодня в 18:33
Очевидно, Гаранин имеет опыт спасания команд, пострадавших от спартака.
rhh74s8kacr4
сегодня в 18:24
Чем так известен Гаранин?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:02
+++++++!!!!
112910415
сегодня в 16:51
как спасти неспасуемое ?
mcn5jj44k9z8
сегодня в 16:24
Спасать уже пожалуй поздно.
td7vn7n9huve
сегодня в 16:07
Жалко всё-таки тогда ему Славка Малафеев мерзкую харю не начистил, может не так бы везде лез поганый губошлёп
