Губерниев связал назначение Гаранина с безнадёжной ситуацией в «Пари НН»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».
Тренер довольно известный, может, ему решили дать шанс от безнадеги. Посмотрим, как он всколыхнет команду. Я бы не сказал, что он из медиалиги. Все‑таки в командах мастеров работал. Может, рассчитывают, что Гаранин не сказал последнего слова в тренерстве и выведет команду на новый уровень.
Вадим Гаранин сменил на посту Алексея Шпилевского, контракт подписан до конца сезона-2025/26. После 27 туров «Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.